https://sputnikarabic.ae/20220901/مبعوث-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-يطالب-بإلزام-إسرائيل-بالإفراج-عن-كافة-المعتقلين-1067140207.html
مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة يطالب بإلزام إسرائيل بالإفراج عن كافة المعتقلين
مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة يطالب بإلزام إسرائيل بالإفراج عن كافة المعتقلين
طالب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بإلزام إسرائيل بالإفراج عن كافة المعتقلين وذلك ضمن ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الأمين العام للأمم... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:04+0000
2022-09-01T12:04+0000
2022-09-01T12:04+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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وأوضحت وكالة أنباء "وفا" أن منصور استعرض في رسائله محنة آلاف الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي من قبل السلطات الإسرائيلية.واستنكر منصور تعرض المعتقلين الفلسطينيين لسوء المعاملة النفسية والجسدية والعنف والإهمال الطبي والعقاب الجماعي والتعذيب، في انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تناول محنة المعتقل خليل عواودة (40 عاما) الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 172 يوما احتجاجا على اعتقاله غير القانوني.واختتم منصور رسائله بالتأكيد على المسؤوليات التي تقع على عاتق مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وفقا لولاية كل منهم.وحمل المندوب الفلسطيني إسرائيل "المسؤولية عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري"، على حد تعبيره.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة يطالب بإلزام إسرائيل بالإفراج عن كافة المعتقلين
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طالب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بإلزام إسرائيل بالإفراج عن كافة المعتقلين وذلك ضمن ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن المعتقلين الفلسطينيين.
وأوضحت وكالة أنباء
"وفا" أن منصور استعرض في رسائله محنة آلاف الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي من قبل السلطات الإسرائيلية.
واستنكر منصور تعرض المعتقلين الفلسطينيين لسوء المعاملة النفسية والجسدية والعنف والإهمال الطبي والعقاب الجماعي والتعذيب، في انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تناول محنة المعتقل خليل عواودة (40 عاما) الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 172 يوما احتجاجا على اعتقاله غير القانوني.
وجدد منصور المطالب الفلسطينية إلى المجتمع الدولي بالالتزام باتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة إسرائيل "بوقف جميع هذه السياسات والممارسات اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والإفراج عن جميع المعتقلين".
واختتم منصور رسائله بالتأكيد على المسؤوليات التي تقع على عاتق مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وفقا لولاية كل منهم.
وحمل المندوب الفلسطيني إسرائيل "المسؤولية عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري"، على حد تعبيره.