https://sputnikarabic.ae/20220901/مستشار-الديوان-الملكي-السعودي-يلتقي-وزيرة-إثيوبية-1067142266.html
مستشار الديوان الملكي السعودي يلتقي وزيرة إثيوبية
مستشار الديوان الملكي السعودي يلتقي وزيرة إثيوبية
التقى مستشار الديوان الملكي السعودي، أحمد بن عبد العزيز قطان، بوزيرة الدولة في وزارة خارجية جمهورية أثيوبيا، برتوكان أيانو. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T12:46+0000
2022-09-01T12:46+0000
2022-09-01T12:46+0000
العالم العربي
السعودية
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وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن لقاء قطان وأيانو شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأوضحت الصحيفة أن اللقاء تم بحضور السفير السعودي لدى جمهورية أثيوبيا، الدكتور فهد عبيد الله الحميضاني، والمستشار الدكتور فرحان الفرحان.وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة الإثيوبية، "جبهة تحرير تيغراي بقتل المدنيين وتدمير الإقليم"، مؤكدة استمرارها في "منع الجماعة الإرهابية" من الإخلال بسلام إثيوبيا.وذكرت الحكومة الإثيوبية، في بيان لمكتب الاتصال الحكومي، أن "جبهة تحرير تيغراي تتأرجح بين دور الضحية والمنتصر"، قائلة: "هجمات جبهة تيغراي استمرت في التصاعد اليوم. مدنيون أبرياء يقتلون. يتم تهجير العديد من السكان وتدمير الممتلكات".وتجددت المعارك في 24 أغسطس/ آب الفائت، بين الجيش الفيدرالي ومسلحي تيغراي بعد هدنة استمرت 5 أشهر، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
مستشار الديوان الملكي السعودي يلتقي وزيرة إثيوبية
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التقى مستشار الديوان الملكي السعودي، أحمد بن عبد العزيز قطان، بوزيرة الدولة في وزارة خارجية جمهورية أثيوبيا، برتوكان أيانو.
وقالت صحيفة
"سبق" السعودية إن لقاء قطان وأيانو شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت الصحيفة أن اللقاء تم بحضور السفير السعودي لدى جمهورية أثيوبيا، الدكتور فهد عبيد الله الحميضاني، والمستشار الدكتور فرحان الفرحان.
وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة الإثيوبية، "جبهة تحرير تيغراي بقتل المدنيين وتدمير الإقليم"، مؤكدة استمرارها في "منع الجماعة الإرهابية" من الإخلال بسلام إثيوبيا.
وذكرت الحكومة الإثيوبية، في بيان لمكتب الاتصال الحكومي، أن "جبهة تحرير تيغراي تتأرجح بين دور الضحية والمنتصر"، قائلة: "هجمات جبهة تيغراي استمرت في التصاعد اليوم. مدنيون أبرياء يقتلون. يتم تهجير العديد من السكان وتدمير الممتلكات".
وتجددت المعارك في 24 أغسطس/ آب الفائت، بين الجيش الفيدرالي ومسلحي تيغراي بعد هدنة استمرت 5 أشهر، مع تبادل الاتهامات بإشعال المواجهات.