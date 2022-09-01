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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220901/مصدر-لـسبوتنيك-قوات-أوكرانية-هبطت-على-بعد-كيلومترين-من-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه--1067121507.html
مصدر لـ"سبوتنيك": قوات أوكرانية هبطت على بعد كيلومترين من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
مصدر لـ"سبوتنيك": قوات أوكرانية هبطت على بعد كيلومترين من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، صباح اليوم الخميس، أن قوات أوكرانية هبطت بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وذلك بعد نصف ساعة من... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T07:02+0000
2022-09-01T07:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "بدأت القوات بالهبوط بعد نصف ساعة من بدء القصف المكثف، حيث انتشرت القوات الأوكرانية على بعد كيلومترين من محطة الطاقة النووية".وأضاف قائلا: "من الواضح أن هدفهم الرئيسي كان الاستيلاء على محطة الطاقة النووية ومحطة توليد الكهرباء ".وأشار روغوف، وفقًا لمعلومات غير مؤكدة، إلى أنه "تم ايقاف تشغيل وحدة الطاقة الخامسة في المحطة، حيث نجحت أنظمة الحماية والطوارئ بإحباط الخطر".أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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مصدر لـ"سبوتنيك": قوات أوكرانية هبطت على بعد كيلومترين من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه

07:02 GMT 01.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، صباح اليوم الخميس، أن قوات أوكرانية هبطت بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وذلك بعد نصف ساعة من القصف المكثف لمدينة إنرغودار وهي تتواجد على بعد كيلومترين من المحطة.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "بدأت القوات بالهبوط بعد نصف ساعة من بدء القصف المكثف، حيث انتشرت القوات الأوكرانية على بعد كيلومترين من محطة الطاقة النووية".
وأضاف قائلا: "من الواضح أن هدفهم الرئيسي كان الاستيلاء على محطة الطاقة النووية ومحطة توليد الكهرباء ".
وأشار روغوف، وفقًا لمعلومات غير مؤكدة، إلى أنه "تم ايقاف تشغيل وحدة الطاقة الخامسة في المحطة، حيث نجحت أنظمة الحماية والطوارئ بإحباط الخطر".
أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة: "غادرت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مدينة إنرغوغراد".
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة رافائيل غروسي في طريقها إلى زابوروجيه.
وقال أوليانوف، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينوي إبقاء عدد من الأفراد في المحطة بشكل دائم.
وأضاف أن البعثة التي تقوم بزيارة المحطة تضم نحو عشرة موظفين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشاركون في الأمن النووي، مع فريق كبير من موظفي الأمم المتحدة للوجستيات والأمن.
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