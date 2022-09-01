https://sputnikarabic.ae/20220901/مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والأمريكي-في-2022-1067134611.html
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
يصنف الأسطول الصيني في المرتبة رقم 1 عالميا كأضخم أسطول حربي في العالم ويمتلك 777 وحدة بحرية، بينما يصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطولا... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T10:27+0000
2022-09-01T10:27+0000
2022-09-01T10:47+0000
انفوجرافيك
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وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة بصورة جعلت كل دولة تستعرض قدرات أساطيلها الحربية خاصة في مضيق تايوان (الصين).
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инфографика, انفوجرافيك
مقارنة بين الأسطولين الصيني والأمريكي في 2022
10:27 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 10:47 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
يصنف الأسطول الصيني في المرتبة رقم 1 عالميا كأضخم أسطول حربي في العالم ويمتلك 777 وحدة بحرية، بينما يصنف الأسطول الأمريكي في المرتبة رقم 3 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم ويمتلك 484 وحدة.
وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة بصورة جعلت كل دولة تستعرض قدرات أساطيلها الحربية خاصة في مضيق تايوان (الصين).