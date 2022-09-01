https://sputnikarabic.ae/20220901/مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1067123141.html
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
قتل فلسطينيين اثنين، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T07:53+0000
2022-09-01T07:53+0000
2022-09-01T07:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060757108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c7c58a7438a19de039cf97ccf482391.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) وهو من مخيم العين، أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، ونقل على إثرها إلى المستشفى ليعلن عن استشهاده لاحقا".كما ذكرت مصادر محلية أخرى، أن "الشاب يزن عفانة (26 عاما) من مخيم قلنديا بمدينة البيرة شمال القدس المحتلة، استشهد خلال المواجهات التي اندلعت في حي سطح مرحبا"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال داهمت عددا من المنزل في الحي".في هذه الأثناء، أفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جاسر أبو حمادة من مخيم بلاطة خلال عملية الاقتحام".وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم نابلس، فجر الثلاثاء الماضي، لإنقاذ خمسة مستوطنين تحت غطاء من النار، وأصيب اثنان منهم بجروح خطيرة، لم تقع إصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي.وخلال العام الجاري 2022، قُتل 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.وصعدت إسرائيل من عملياتها خلال الربيع الماضي، بعد سلسلة هجمات دموية نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين أسفرت عن مقتل 17 شخصا، بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060757108_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_59ad70df959fff170c8da8ab13c489d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
07:53 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 07:54 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
قتل فلسطينيين اثنين، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) وهو من مخيم العين، أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، ونقل على إثرها إلى المستشفى ليعلن عن استشهاده لاحقا".
كما ذكرت مصادر محلية أخرى
، أن "الشاب يزن عفانة (26 عاما) من مخيم قلنديا بمدينة البيرة شمال القدس المحتلة، استشهد خلال المواجهات التي اندلعت في حي سطح مرحبا"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال داهمت عددا من المنزل في الحي".
في هذه الأثناء، أفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جاسر أبو حمادة من مخيم بلاطة خلال عملية الاقتحام".
وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم نابلس، فجر الثلاثاء الماضي، لإنقاذ خمسة مستوطنين تحت غطاء من النار، وأصيب اثنان منهم بجروح خطيرة، لم تقع إصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي.
وخلال العام الجاري 2022، قُتل 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية
.
وصعدت إسرائيل من عملياتها خلال الربيع الماضي، بعد سلسلة هجمات دموية نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين أسفرت عن مقتل 17 شخصا، بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.