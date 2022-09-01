https://sputnikarabic.ae/20220901/مقتل-4-أشخاص-إثر-اشتباكات-بين-فصيلين-مسلحين-في-البصرة-جنوبي-العراق--1067128825.html

مقتل 4 أشخاص إثر اشتباكات بين فصيلين مسلحين في البصرة جنوبي العراق

مقتل 4 أشخاص إثر اشتباكات بين فصيلين مسلحين في البصرة جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بمقتل 4 أشخاص إثر اشتباكات بين الفصيلين المسلحين الشيعيين "عصائب أهل الحق" و"سرايا السلام"، وذلك في محافظة البصرة جنوبي... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T09:23+0000

2022-09-01T09:23+0000

2022-09-01T09:23+0000

العراق

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104355/02/1043550246_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_88def5dd2cc239fc9901dbe30c9a045c.jpg

بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن عنصرين من العصائب واثنين آخرين من سرايا السلام قتلوا خلال الاشتباكات الدائرة منذ أمس في البصرة.يشار إلى أن الفصيلين ينتميان إلى الحشد الشعبي، لكن عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي تعد بمثابة الجناح المسلح التابع لكتلة صادقون المنضوية تحت تحالف الفتح بقيادة هادي العامري المقرب من إيران، وهو ضمن تحالف الإطار التنسيقي المعارض للتيار الصدري، بينما تتبع سرايا السلام التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر.في سياق متصل، حذر صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر" في العراق، اليوم الخميس، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بعد يوم من اشتباكات شهدتها مدينة البصرة.وقال وزير الصدر، في بيان عبر حسابه على تويتر، "احذرك يا قيس، إذا لم تكبح جماح ميليشياتك الوقحة، وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك، أو تثبت أنهم لا ينتمون إليك، فأنت أيضا وقح".وأضاف: "كفاك استهتارا بدماء الشعب أيا كانوا، فإن أعطيت لنفسك الولاية بقتل أتباعك مثل: (أبا ذر) فلا يعني أنك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الأسود"، مستدركاً بالقول: "الحشد براء منك أيها الوقح".

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, العالم العربي