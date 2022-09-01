https://sputnikarabic.ae/20220901/ملياردير-بريطاني-الفقاعة-الفائقة-للاقتصاد-الأمريكي-تنفجر-قريبا--1067164035.html

ملياردير بريطاني: "الفقاعة الفائقة" للاقتصاد الأمريكي تنفجر قريبا

ملياردير بريطاني: "الفقاعة الفائقة" للاقتصاد الأمريكي تنفجر قريبا

أكد المستثمر والملياردير البريطاني جيريمي غرانثام، أن الارتفاع الحاد في الأسعار بعد السقوط، والذي لوحظ في سوق الأسهم الأمريكية هذا الصيف، ينذر بأن "الفقاعة... 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T20:32+0000

2022-09-01T20:32+0000

2022-09-01T20:32+0000

اقتصاد

العالم

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ونقلت "نيويورك بوست" عن الملياردير البريطاني قوله: "تتميز (الفقاعة الفائقة) الحالية بمزيج خطير للغاية من المبالغة في تقييم جميع الأصول وصدمة سلعية وموقف متشدد من نظام الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي.ووفقا لغرانثام، فإن "الفقاعة الفائقة" الحالية تجمع بين جميع فئات الأصول الرئيسية الثلاثة: الإسكان والأسهم والسندات. مشيرا إلى أن ظروف السوق هذه "تتفق تمامًا مع (ظروف الأزمات) السابقة".يذكر أن مكتب التحليل الاقتصادي لدى وزارة التجارة الأمريكية كان قد أصدر سابقا بيانا صحفيا، أفاد فيه بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2022 انخفض بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، حيث تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة تدهور لمدة ستة أشهر.

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