https://sputnikarabic.ae/20220901/ملياردير-بريطاني-الفقاعة-الفائقة-للاقتصاد-الأمريكي-تنفجر-قريبا--1067164035.html
ملياردير بريطاني: "الفقاعة الفائقة" للاقتصاد الأمريكي تنفجر قريبا
ملياردير بريطاني: "الفقاعة الفائقة" للاقتصاد الأمريكي تنفجر قريبا
أكد المستثمر والملياردير البريطاني جيريمي غرانثام، أن الارتفاع الحاد في الأسعار بعد السقوط، والذي لوحظ في سوق الأسهم الأمريكية هذا الصيف، ينذر بأن "الفقاعة... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T20:32+0000
2022-09-01T20:32+0000
2022-09-01T20:32+0000
اقتصاد
العالم
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ونقلت "نيويورك بوست" عن الملياردير البريطاني قوله: "تتميز (الفقاعة الفائقة) الحالية بمزيج خطير للغاية من المبالغة في تقييم جميع الأصول وصدمة سلعية وموقف متشدد من نظام الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي.ووفقا لغرانثام، فإن "الفقاعة الفائقة" الحالية تجمع بين جميع فئات الأصول الرئيسية الثلاثة: الإسكان والأسهم والسندات. مشيرا إلى أن ظروف السوق هذه "تتفق تمامًا مع (ظروف الأزمات) السابقة".يذكر أن مكتب التحليل الاقتصادي لدى وزارة التجارة الأمريكية كان قد أصدر سابقا بيانا صحفيا، أفاد فيه بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2022 انخفض بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، حيث تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة تدهور لمدة ستة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20220901/سياسيون-ألمان-يطالبون-ببدء-مفاوضات-مع-روسيا-وتجميد-الصراع-ويؤكدون-أن-ما-يحدث-نوع-من-الجنون-1067160128.html
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اقتصاد, العالم
ملياردير بريطاني: "الفقاعة الفائقة" للاقتصاد الأمريكي تنفجر قريبا
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أكد المستثمر والملياردير البريطاني جيريمي غرانثام، أن الارتفاع الحاد في الأسعار بعد السقوط، والذي لوحظ في سوق الأسهم الأمريكية هذا الصيف، ينذر بأن "الفقاعة الفائقة (الضخمة)" لدى الاقتصاد الأمريكي ستنفجر قريبا.
ونقلت "نيويورك بوست" عن الملياردير البريطاني قوله: "تتميز (الفقاعة الفائقة) الحالية بمزيج خطير للغاية من المبالغة في تقييم
جميع الأصول وصدمة سلعية وموقف متشدد من نظام الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي.
وتابع موضحا: "كل دورة (مالية) مختلفة وفريدة من نوعها، ولكن جميع أوجه التشابه التاريخية تشير إلى الأسوأ في المستقبل".
ووفقا لغرانثام، فإن "الفقاعة الفائقة" الحالية تجمع بين جميع فئات الأصول الرئيسية الثلاثة: الإسكان والأسهم والسندات. مشيرا إلى أن ظروف السوق هذه "تتفق تمامًا مع (ظروف الأزمات) السابقة
".
يذكر أن مكتب التحليل الاقتصادي لدى وزارة التجارة الأمريكية كان قد أصدر سابقا بيانا صحفيا، أفاد فيه بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2022 انخفض بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، حيث تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة تدهور لمدة ستة أشهر.