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https://sputnikarabic.ae/20220901/نجلاء-المنقوش-ألمانيا-تقوم-بدور-مهم-لتحقيق-الاستقرار-في-ليبيا-1067138871.html
نجلاء المنقوش: ألمانيا تقوم بدور مهم لتحقيق الاستقرار في ليبيا
نجلاء المنقوش: ألمانيا تقوم بدور مهم لتحقيق الاستقرار في ليبيا
قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن ألمانيا تقوم بدور مهم لدعم الاستقرار في ليبيا. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:54+0000
2022-09-01T11:54+0000
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جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع كريستيان بوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس.ولفت البيان إلى أن الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكدا على ضرورة تسريع العملية السياسية في البلاد.كما شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على مخرجات مؤتمر برلين (1 و2) حتى يتم الوصول إلى إجراء انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية تتوافق مع إطار دستوري محل اتفاق.وأعرب الطرفان عن "رفضهما أي إجراءات يمكنها أن تقود إلى هدم الجهود المتتالية سواء كانت محلية أم دولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وفرض الأمن والسلام".وقالت نجلاء المنقوش إن ألمانيا تساند الموقف الدولي الذي يدعم إجراء الانتخابات لحل الأزمة الليبية.وقبل أيام، شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا، التي حصلت على ثقة البرلمان (شرقي البلاد) في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، التي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
https://sputnikarabic.ae/20220828/وزيرة-خارجية-حكومة-الدبيبة-مستمرون-في-السعي-للوصول-إلى-الانتخابات-في-ليبيا-1066941106.html
https://sputnikarabic.ae/20220304/بيان-من-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-وإيطاليا-بشأن-الأزمة-في-ليبيا-والدبيبة-يعلق-1059465054.html
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العالم العربي
العالم العربي

نجلاء المنقوش: ألمانيا تقوم بدور مهم لتحقيق الاستقرار في ليبيا

11:54 GMT 01.09.2022
© Photo / Libyan Foreign Ministryوزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Photo / Libyan Foreign Ministry
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قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن ألمانيا تقوم بدور مهم لدعم الاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع كريستيان بوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس.
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ولفت البيان إلى أن الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكدا على ضرورة تسريع العملية السياسية في البلاد.
كما شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على مخرجات مؤتمر برلين (1 و2) حتى يتم الوصول إلى إجراء انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية تتوافق مع إطار دستوري محل اتفاق.
وأعرب الطرفان عن "رفضهما أي إجراءات يمكنها أن تقود إلى هدم الجهود المتتالية سواء كانت محلية أم دولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا وفرض الأمن والسلام".
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وقالت نجلاء المنقوش إن ألمانيا تساند الموقف الدولي الذي يدعم إجراء الانتخابات لحل الأزمة الليبية.
وقبل أيام، شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين قوات موالية لحكومة فتحي باشاغا، التي حصلت على ثقة البرلمان (شرقي البلاد) في مارس/ آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، التي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
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