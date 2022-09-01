https://sputnikarabic.ae/20220901/هل-تساعدها-في-ضرب-إيران-إسرائيل-تشتري-طائرات-أمريكية-للتزود-بالوقود-في-الجو-1067156933.html

هل تساعدها في ضرب إيران... إسرائيل تشتري طائرات أمريكية للتزود بالوقود في الجو

هل تساعدها في ضرب إيران... إسرائيل تشتري طائرات أمريكية للتزود بالوقود في الجو

وقَّع سلاح الجو الإسرائيلي وشركة "بوينغ" الأمريكية، اليوم الخميس، عقدا لشراء 4 طائرات للتزود بالوقود، ربما تساعدها في حال قررت تل أبيب تنفيذ هجوم في إيران. 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T16:18+0000

2022-09-01T16:18+0000

2022-09-01T16:18+0000

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102288/25/1022882596_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_e665db0fb373d3ede3feff8c6053a7e2.jpg

ونشر بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن بلاده عقدت اتفاقا مع وزارة الدفاع الأمريكية يقضي بشراء 4 طائرات للتزود بالوقود، بقيمة 927 مليون دولار من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل.وذكر غانتس أنه بجانب طائرات التزود بالوقود، فإن إسرائيل ستشتري سرب جديد من طراز "F35" وطائرات هليكوبتر للنقل، وكذلك غواصات وأسلحة متطورة أخرى، بدعوى أن هذه الأسلحة الجديدة والمتطورة ستخدم الجيش الإسرائيلي في مواجهة التحديات الهائلة القريبة والبعيدة التي تنتظر بلاده، على حد وصفه.ومع حصول إسرائيل على تلك الطائرات الخاصة بالتزود بالوقود في الجو، ستصبح ثالث دولة يتم تجهيزها بهذه الطائرات وستنضم إلى القوات الجوية الأمريكية واليابانية.ويفترض وصول هذه الطائرات إلى سلاح الجو الإسرائيلي في العام 2025، وتهدف إلى استبدال طائرات التزود بالوقود بوينغ 707، في وقت يقضي الاتفاق العسكري بين تل أبيب وشركة بوينغ الأمريكية بتقديم خدمات دعم إعادة التزود بالوقود، والصيانة والإصلاحات والخدمات اللوجستية وغيرها من المساعدات الخاصة باحتياجات إسرائيل.وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن شكره للإدارة الأمريكية على صفقة إعادة التزود بالوقود المهمة لأمن بلاده ـ على حد قوله ـ من أموال المساعدات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا العقد دليل آخر على التحالف والعلاقات الاستراتيجية للمؤسستين، الإسرائيلية والأمريكية.

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن