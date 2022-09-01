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وزارة الدفاع التايوانية تعلن إسقاط طائرة مسيرة في كينمان
وزارة الدفاع التايوانية تعلن إسقاط طائرة مسيرة في كينمان
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، إسقاط مسيرة صينية في جزيرة كينمان، وذلك في ظل تصاعد التوتر بينها وبين الصين في الآونة الأخيرة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T06:46+0000
2022-09-01T06:46+0000
أخبار تايوان
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من جانبها نفت وكالة رويترز أن تكون المسيرة التي أعلنت الدفاع التايوانية إسقاطها صينية، وأكدت أنها مجهولة الهوية.وفي وقت سابق، هددت تايوان، أمس الأربعاء، بأنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وتشن "هجوما مضادا" إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.وحسب "رويترز"، جاء ذلك في إفادة صحفية لنائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط في الجيش التايواني، لين وين هوانغ.وقال هوانغ إنه "بالنسبة للطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي، سيمارس الجيش الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد".وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع في تايوان أن الدوريات العسكرية الصينية "عالية الكثافة" قرب تايوان مستمرة.وأضاف المسؤولون أن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين "بحرا داخليا" تابعاً لها من شأنها أن تكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
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أخبار تايوان, أخبار العالم الآن
أخبار تايوان, أخبار العالم الآن

وزارة الدفاع التايوانية تعلن إسقاط طائرة مسيرة في كينمان

06:46 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUTالجيش التايوان... صاروخ تايوان محلي الصنع
الجيش التايوان... صاروخ تايوان محلي الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، إسقاط مسيرة صينية في جزيرة كينمان، وذلك في ظل تصاعد التوتر بينها وبين الصين في الآونة الأخيرة.
من جانبها نفت وكالة رويترز أن تكون المسيرة التي أعلنت الدفاع التايوانية إسقاطها صينية، وأكدت أنها مجهولة الهوية.
وفي وقت سابق، هددت تايوان، أمس الأربعاء، بأنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وتشن "هجوما مضادا" إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.
وحسب "رويترز"، جاء ذلك في إفادة صحفية لنائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط في الجيش التايواني، لين وين هوانغ.
وقال هوانغ إنه "بالنسبة للطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي، سيمارس الجيش الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد".
وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع في تايوان أن الدوريات العسكرية الصينية "عالية الكثافة" قرب تايوان مستمرة.
وأضاف المسؤولون أن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين "بحرا داخليا" تابعاً لها من شأنها أن تكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
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