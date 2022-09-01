https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-الخارجية-الإماراتي-يتلقى-اتصالا-من-نظيره-الإيراني--1067139799.html
وزير الخارجية الإماراتي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني
وزير الخارجية الإماراتي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:56+0000
2022-09-01T11:56+0000
2022-09-01T11:57+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام، فقد تضمن الاتصال "بحث العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.وأكد ابن زايد خلال الاتصال أن الإمارات حريصة على "تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار".وأكد بيان صادر عن الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو/تموز 2022 بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن".
https://sputnikarabic.ae/20220821/الإمارات-تعيد-سفيرها-إلى-إيران--1066689178.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير الخارجية الإماراتي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني
11:56 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.
ووفقا لبيان
نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام، فقد تضمن الاتصال "بحث العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".
وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأكد ابن زايد خلال الاتصال أن الإمارات حريصة على "تعزيز التعاون مع دول الجوار بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار
".
يشار إلى أن وزارة الخارجية الإماراتية، كانت قد أعلنت أواخر أغسطس/ آب المنصرم، إعادة سفيرها، سيف محمد الزعابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وأكد بيان صادر عن الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير
، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو/تموز 2022 بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن".