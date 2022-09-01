https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-الصدر-يحذر-قيس-الخزعلي-بعد-اشتباكات-البصرة-اكبح-جماح-ميليشياتك-1067128112.html
وزير الصدر يحذر قيس الخزعلي بعد اشتباكات البصرة: اكبح جماح ميليشياتك
وزير الصدر يحذر قيس الخزعلي بعد اشتباكات البصرة: اكبح جماح ميليشياتك
حذر صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر" في العراق، اليوم الخميس، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بعد يوم من اشتباكات شهدتها مدينة... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T09:07+0000
2022-09-01T09:07+0000
2022-09-01T09:07+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال وزير الصدر، في بيان عبر حسابه على تويتر، "احذرك يا قيس، إذا لم تكبح جماح ميليشياتك الوقحة، وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك، أو تثبت أنهم لا ينتمون إليك، فأنت أيضا وقح".وأضاف: "كفاك استهتارا بدماء الشعب أيا كانوا، فإن أعطيت لنفسك الولاية بقتل أتباعك مثل: (أبا ذر) فلا يعني أنك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الأسود"، مستدركاً بالقول: "الحشد براء منك أيها الوقح".ولا يزال التوتر يخيم على محافظة البصرة، جنوبي العراق، التي عاشت خلال ساعات الليل اشتباكات مسلحة بعد مقتل أحد عناصر سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برصاص تابعين لـ"عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي.وشهد العراق الاثنين الماضي اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وجاء قرار الصدر اعتزال العمل السياسي بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، مطالبا بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
وزير الصدر يحذر قيس الخزعلي بعد اشتباكات البصرة: اكبح جماح ميليشياتك
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حذر صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر" في العراق، اليوم الخميس، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بعد يوم من اشتباكات شهدتها مدينة البصرة.
وقال وزير الصدر، في بيان عبر حسابه على تويتر، "احذرك يا قيس، إذا لم تكبح جماح ميليشياتك الوقحة، وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك، أو تثبت أنهم لا ينتمون إليك، فأنت أيضا وقح".
وأضاف: "كفاك استهتارا بدماء الشعب أيا كانوا، فإن أعطيت لنفسك الولاية بقتل أتباعك مثل: (أبا ذر) فلا يعني أنك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الأسود"، مستدركاً بالقول: "الحشد براء منك أيها الوقح".
ولا يزال التوتر يخيم على محافظة البصرة، جنوبي العراق، التي عاشت خلال ساعات الليل اشتباكات مسلحة
بعد مقتل أحد عناصر سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برصاص تابعين لـ"عصائب أهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي.
وشهد العراق الاثنين الماضي اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.
وجاء قرار الصدر اعتزال العمل السياسي بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، مطالبا بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.