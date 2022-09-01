https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-العدل-الكويتي-يوجه-بسرعة-تكويت-وزارته-ووكيله-ينهي-عقود-30-موظفا-غير-كويتي-1067130915.html
وزير العدل الكويتي يوجه بسرعة "تكويت" وزارته ووكيله ينهي عقود 30 موظفا غير كويتي
وزير العدل الكويتي يوجه بسرعة "تكويت" وزارته ووكيله ينهي عقود 30 موظفا غير كويتي
في استجابة سريعة لتوجيهات وزير العدل الكويتي، جمال الجلاوي، بسرعة "تكويت" (توطين الوظائف للكويتيين) الوزارة، أصدر وكيل الوزراة عمر الشرقاوي، قرارا بإنهاء خدمات... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T09:56+0000
2022-09-01T09:56+0000
2022-09-01T09:56+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لبيان نشرته جريدة "القبس" الكويتية، فقد أنهت الوزارة تعاقدات 30 موظفاً من غير الكويتيين، كدفعة أولى.ولفت البيان إلى أن هذا العدد يعتبر تمهيداً "لإحلال كوادر وطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن".وأشار إلى أن الوزير وجه بـ "ضرورة المضي قدماً وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال، المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الصادر بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية".
https://sputnikarabic.ae/20220103/الكويت-تنهي-خدمات-ربع-مليون-وافد-خلال-2021-بسبب-التكويت-1054898513.html
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أخبار الكويت اليوم
وزير العدل الكويتي يوجه بسرعة "تكويت" وزارته ووكيله ينهي عقود 30 موظفا غير كويتي
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في استجابة سريعة لتوجيهات وزير العدل الكويتي، جمال الجلاوي، بسرعة "تكويت" (توطين الوظائف للكويتيين) الوزارة، أصدر وكيل الوزراة عمر الشرقاوي، قرارا بإنهاء خدمات 30 موظفا غير كويتي.
ووفقا لبيان نشرته
جريدة "القبس" الكويتية، فقد أنهت الوزارة تعاقدات 30 موظفاً من غير الكويتيين، كدفعة أولى.
ولفت البيان إلى أن هذا العدد يعتبر تمهيداً "لإحلال كوادر وطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن".
وقال البيان: "وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، جمال الجلاوي، كشف عن خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية في وزارة العدل".
وأشار إلى أن الوزير وجه بـ "ضرورة المضي قدماً وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال، المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة
المدنية رقم 11 لسنة 2017 الصادر بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية".