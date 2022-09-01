https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-روسي-دول-آسيان-مستعدة-للعمل-بشكل-بناء-مع-روسيا-1067124282.html
وزير روسي: دول "آسيان" مستعدة للعمل بشكل بناء مع روسيا
وزير روسي: دول "آسيان" مستعدة للعمل بشكل بناء مع روسيا
أكد وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، أليكسي تشيكونكوف، صباح اليوم الخميس، إن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" مستعدة للعمل بشكل بناء مع روسيا. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:12+0000
2022-09-01T08:12+0000
2022-09-01T08:12+0000
روسيا
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وأضاف تشيكونكوف لـ "سبوتنيك" ، "أساس إقامة العلاقات الدولية هي المنافسة، لذا فإن عقود الشراكة التي لا تشمل اليابان غير الصديقة يمكن أن تصبح من نصيب الصين وفيتنام وتايلاند".وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، في وقت سابق، عقب اجتماع بين مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، دميتري سيمينوف، وقيادة أمانة "آسيان" ومركز الطاقة التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا، أن روسيا ودول الرابطة سوف توسع التعاون في قطاع الغاز ومجال التقنيات منخفضة الكربون. وتم التخطيط لحوار الأعمال بين روسيا وآسيان في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي.جدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015؛ ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك، ويهدف إلى تعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-روسي-وفود-من-دول-غير-صديقة-تشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1067119473.html
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روسيا
وزير روسي: دول "آسيان" مستعدة للعمل بشكل بناء مع روسيا
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أكد وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، أليكسي تشيكونكوف، صباح اليوم الخميس، إن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" مستعدة للعمل بشكل بناء مع روسيا.
وأضاف تشيكونكوف لـ "سبوتنيك" ، "أساس إقامة العلاقات الدولية هي المنافسة، لذا فإن عقود الشراكة التي لا تشمل اليابان غير الصديقة يمكن أن تصبح من نصيب الصين وفيتنام وتايلاند".
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية
، في وقت سابق، عقب اجتماع بين مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، دميتري سيمينوف، وقيادة أمانة "آسيان" ومركز الطاقة التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا، أن روسيا ودول الرابطة سوف توسع التعاون في قطاع الغاز ومجال التقنيات منخفضة الكربون. وتم التخطيط لحوار الأعمال بين روسيا وآسيان في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي.
جدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي
أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015؛ ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك، ويهدف إلى تعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.