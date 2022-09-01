https://sputnikarabic.ae/20220901/وزير-روسي-وفود-من-دول-غير-صديقة-تشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1067119473.html
وزير روسي: وفود من دول غير صديقة تشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي
وزير روسي: وفود من دول غير صديقة تشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي
كشف وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، أليكسي تشيكونكوف، صباح اليوم الخميس، أن وفودا من دول غير صديقة تخطط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي السادس في روسيا. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T05:25+0000
2022-09-01T05:25+0000
2022-09-01T05:25+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102605/22/1026052223_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_c52fadcdaf72e6bccaf59cf3fb5f3902.jpg
وقال تشيكونكوف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": هناك وفود من دول غير صديقة ستشارك في المنتدى هذه السنة، وبالتحديد من اليابان وكوريا الجنوبية".وأضاف: "أنا مقتنع بشكل عام أن لدينا أصدقاء في بلدان غير صديقة، وهناك الكثير منهم. وعلى مستوى العمل يعرب اليابانيون والكوريون وغيرهم عن دعمهم لنا".وأكد تشيكونكوف أن هذه الدول تعيش لعقود في ظروف سيادة محدودة، حيث لا تتخذ فيها قرارات تراعي مصلحة شعوبها. وخلص الوزير قائلا: "بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية، فإن التعاون مع روسيا هو مصيري بسبب قربهما منها ووجود علاقات اقتصادية تاريخية".جدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015؛ ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك، ويهدف إلى تعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102605/22/1026052223_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_3a29f108f2e1f7666fd5399dff77056f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزير روسي: وفود من دول غير صديقة تشارك في المنتدى الاقتصادي الشرقي
تابعنا عبر
كشف وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي، أليكسي تشيكونكوف، صباح اليوم الخميس، أن وفودا من دول غير صديقة تخطط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي السادس في روسيا.
وقال تشيكونكوف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": هناك وفود من دول غير صديقة ستشارك في المنتدى هذه السنة، وبالتحديد من اليابان وكوريا الجنوبية".
وأضاف: "أنا مقتنع بشكل عام أن لدينا أصدقاء في بلدان غير صديقة، وهناك الكثير منهم. وعلى مستوى العمل يعرب اليابانيون والكوريون وغيرهم عن دعمهم لنا".
وأكد تشيكونكوف أن هذه الدول تعيش لعقود في ظروف سيادة محدودة، حيث لا تتخذ فيها قرارات تراعي مصلحة شعوبها.
وخلص الوزير قائلا: "بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية، فإن التعاون مع روسيا هو مصيري بسبب قربهما منها ووجود علاقات اقتصادية تاريخية".
جدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي
أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015؛ ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك، ويهدف إلى تعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.