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https://sputnikarabic.ae/20220901/وسط-أزمة-غذاء-عالمية-20-ألف-شخص-يشاركون-في-مهرجان-الطماطم-في-إسبانيا-فيديو-1067129373.html
وسط أزمة غذاء عالمية… 20 ألف شخص يشاركون في مهرجان الطماطم في إسبانيا… فيديو
وسط أزمة غذاء عالمية… 20 ألف شخص يشاركون في مهرجان الطماطم في إسبانيا… فيديو
شارك آلاف الإسبان في مهرجان الطماطم، الذي يقام في نهاية أغسطس/ آب من كل عام وسط اتهامات بإهدار الغذاء. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T09:26+0000
2022-09-01T09:27+0000
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ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد جانبا من الاحتفالات التي يشارك فيها نحو 20 ألف شخص يقومون بإلقاء الطماطم بعضهم على بعض في الأماكن العامة.ويعد مهرجان الطماطم أكبر مهرجان يتم فيه التراشق بنوع من أنواع الأغذية في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة غذاء.يذكر أن مهرجان الطماطم "لا توماتينا" يقام هذا العام بعدما توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، ويقدر وزن الطماطم التي يتم إهدارها في هذا المهرجان بـ 130 طنا.
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منوعات

وسط أزمة غذاء عالمية… 20 ألف شخص يشاركون في مهرجان الطماطم في إسبانيا… فيديو

09:26 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 09:27 GMT 01.09.2022)
© Youtube / Sputnikالآلاف يشاركون في مهرجان "حرب الطماطم
الآلاف يشاركون في مهرجان حرب الطماطم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Youtube / Sputnik
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شارك آلاف الإسبان في مهرجان الطماطم، الذي يقام في نهاية أغسطس/ آب من كل عام وسط اتهامات بإهدار الغذاء.
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقطع فيديو يرصد جانبا من الاحتفالات التي يشارك فيها نحو 20 ألف شخص يقومون بإلقاء الطماطم بعضهم على بعض في الأماكن العامة.
ويعد مهرجان الطماطم أكبر مهرجان يتم فيه التراشق بنوع من أنواع الأغذية في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة غذاء.
يذكر أن مهرجان الطماطم "لا توماتينا" يقام هذا العام بعدما توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، ويقدر وزن الطماطم التي يتم إهدارها في هذا المهرجان بـ 130 طنا.
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