https://sputnikarabic.ae/20220901/وقاحة-بلا-حدود-محكمة-أمريكية-تقرر-مصادرة-طائرة-موجودة-في-روسيا-1067123756.html
وقاحة بلا حدود.. محكمة أمريكية تقرر مصادرة طائرة موجودة في روسيا
وقاحة بلا حدود.. محكمة أمريكية تقرر مصادرة طائرة موجودة في روسيا
صادقت محكمة أمريكية على مصادرة طائرة موجودة في روسيا من طراز "بوينغ 737". 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:09+0000
2022-09-01T08:09+0000
2022-09-01T08:09+0000
العالم
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وقالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة تكساس صادقت على مصادرة طائرة "بوينغ 737" المملوكة لشركة "لوكويل" الروسية.وأقدمت السلطات الأمريكية على مصادرة الطائرة الموجودة في روسيا لأنها كانت تطير إلى روسيا ومنها "على الرغم من الحظر الذي فرضته وزارة التجارة الأمريكية على روسيا".وحسب معلومات وزارة العدل الأمريكية فإن المرة الأخيرة التي وصلت فيها الطائرة المزمع مصادرتها إلى الولايات المتحدة كانت في مارس/آذار 2019.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وقاحة بلا حدود.. محكمة أمريكية تقرر مصادرة طائرة موجودة في روسيا
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صادقت محكمة أمريكية على مصادرة طائرة موجودة في روسيا من طراز "بوينغ 737".
وقالت
وزارة العدل الأمريكية إن محكمة تكساس صادقت على مصادرة طائرة "بوينغ 737" المملوكة لشركة "لوكويل" الروسية.
وأقدمت السلطات الأمريكية على مصادرة الطائرة الموجودة في روسيا لأنها كانت تطير إلى روسيا ومنها "على الرغم من الحظر الذي فرضته وزارة التجارة الأمريكية على روسيا".
وحسب معلومات وزارة العدل الأمريكية فإن المرة الأخيرة التي وصلت فيها الطائرة المزمع مصادرتها إلى الولايات المتحدة كانت في مارس/آذار 2019.