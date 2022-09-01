عربي
https://sputnikarabic.ae/20220901/وقاحة-بلا-حدود-محكمة-أمريكية-تقرر-مصادرة-طائرة-موجودة-في-روسيا-1067123756.html
وقاحة بلا حدود.. محكمة أمريكية تقرر مصادرة طائرة موجودة في روسيا
وقاحة بلا حدود.. محكمة أمريكية تقرر مصادرة طائرة موجودة في روسيا
صادقت محكمة أمريكية على مصادرة طائرة موجودة في روسيا من طراز "بوينغ 737". 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T08:09+0000
2022-09-01T08:09+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050707185_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fcfae48ea1a57341ab7a3f9358ddc3bf.jpg
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة تكساس صادقت على مصادرة طائرة "بوينغ 737" المملوكة لشركة "لوكويل" الروسية.وأقدمت السلطات الأمريكية على مصادرة الطائرة الموجودة في روسيا لأنها كانت تطير إلى روسيا ومنها "على الرغم من الحظر الذي فرضته وزارة التجارة الأمريكية على روسيا".وحسب معلومات وزارة العدل الأمريكية فإن المرة الأخيرة التي وصلت فيها الطائرة المزمع مصادرتها إلى الولايات المتحدة كانت في مارس/آذار 2019.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050707185_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_2599f8c3cc891b69993137015599a14e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وقاحة بلا حدود.. محكمة أمريكية تقرر مصادرة طائرة موجودة في روسيا

08:09 GMT 01.09.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceطائرة "بوينغ 777X"، خلال معرض "دبي للطيران 2021" في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
طائرة بوينغ 777X، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
تابعنا عبرTelegram
صادقت محكمة أمريكية على مصادرة طائرة موجودة في روسيا من طراز "بوينغ 737".
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة تكساس صادقت على مصادرة طائرة "بوينغ 737" المملوكة لشركة "لوكويل" الروسية.
وأقدمت السلطات الأمريكية على مصادرة الطائرة الموجودة في روسيا لأنها كانت تطير إلى روسيا ومنها "على الرغم من الحظر الذي فرضته وزارة التجارة الأمريكية على روسيا".
وحسب معلومات وزارة العدل الأمريكية فإن المرة الأخيرة التي وصلت فيها الطائرة المزمع مصادرتها إلى الولايات المتحدة كانت في مارس/آذار 2019.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала