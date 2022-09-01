https://sputnikarabic.ae/20220901/وقت-قياسي-رئيس-قناة-السويس-يكشف-سبب-جنوح-ناقلة-البترول-1067118378.html
"وقت قياسي".. رئيس قناة السويس يكشف سبب جنوح ناقلة البترول
"وقت قياسي".. رئيس قناة السويس يكشف سبب جنوح ناقلة البترول
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة وقود تحمل علم سنغافورة، حمولة 64 ألف طن... 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T00:01+0000
2022-09-01T00:01+0000
2022-09-01T00:01+0000
مصر
قناة السويس
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وقال في بيان، "فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة".وأكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس لوكالة سبوتنيك، أن جنوح السفينة لم يستغرق سوى وقت وجيز، موضحا "تم التعامل مع الحادث بسرعة، ولن يكون هناك تأثير على معدل مرور السفن في القناة، أو زمن التقاطر، نظرا للوقت الوجيز الذي استغرقه الحادث".
https://sputnikarabic.ae/20220831/إعلام-مصري-هيئة-قناة-السويس-تنجح-في-تعويم-السفينة-الجانحة-1067117729.html
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مصر, قناة السويس
"وقت قياسي".. رئيس قناة السويس يكشف سبب جنوح ناقلة البترول
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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة وقود تحمل علم سنغافورة، حمولة 64 ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة، بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها مما أدى لجنوحها.
وقال في بيان
، "فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات
وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة".
وأكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس لوكالة سبوتنيك، أن جنوح السفينة لم يستغرق سوى وقت وجيز، موضحا "تم التعامل مع الحادث بسرعة، ولن يكون هناك تأثير على معدل مرور السفن في القناة، أو زمن التقاطر، نظرا للوقت الوجيز الذي استغرقه الحادث".