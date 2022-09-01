https://sputnikarabic.ae/20220901/وكالة-الطاقة-الذرية-تطالب-بالوجود-الدائم-في-زابوروجيه-الوسيط-الأمريكي-يزور-لبنان-1067147060.html

وكالة الطاقة الذرية تطالب بالوجود الدائم في زابوروجيه.. الوسيط الأمريكي يزور لبنان

وكالة الطاقة الذرية تطالب بالوجود الدائم في زابوروجيه.. الوسيط الأمريكي يزور لبنان

أكد مفتشو الأمم المتحدة، على السعي قدما للوجود الدائم في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لتجنب "حادث نووي" فى المنشأة على خط المواجهة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-01T14:12+0000

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عالم سبوتنيك

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وكالة الطاقة الذرية تطالب بالوجود الدائم في زابوروجيه.. الوسيط الأمريكي يزور لبنان وكالة الطاقة الذرية تطالب بالوجود الدائم في زابوروجيه.. الوسيط الأمريكي يزور لبنان

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بالوجود الدائم في محطة زابوروجيه لتجنب حادث نوويوقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إن مهمتهم منع وقوع حادث نووي والحفاظ على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، بالوجود الدائم في الوكالة.ويزور الفريق المكون من 14 فردا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة، التي تتعرض لقصف مستمر من قوات كييف.وقال المتخصص في العلاقات الروسية الأوروبية، باسل الحاج جاسم، إن خطوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية متوقعة لجعل هذه المنطقة محايدة، لافتا إلى أن الرقابة الدولية من خلال وجود دائم للوكالة هناك يضع حدا للاتهامات المتبادلة بشأن استهداف المحطة.وأشار إلى أن الوجود الدائم للوكالة وأعضائها سيكون بمثابة حائط صد ضد أي استهداف من أوكرانيا، مما يضع حد للقلق الدولي من اندلاع كارثة نووية.الوسيط الأمريكي يزور لبنان لإكمال عملية التفاوض في ترسيم الحدود.. وحزب الله يحذر من مراوغات إسرائيل والولايات المتحدةيعود الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين الأسبوع المقبل إلى بيروت وتل أبيب لاستكمال اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين،ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر سياسية، إن هوكشتاين وصل باريس لإجراء محادثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول دور شركة الحفر الفرنسية توتال، التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب في حقل كاريش المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان.وذكر أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي يراوغان في المفاوضات مع لبنان، مشيرا أن أحد أسباب الأزمة في لبنان هو وجود النفط والغاز في بحره، خاصة بعد أن صرفت إسرائيل ما يقرب 12 مليار دولار للتنقيب في كاريش.ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد أن هناك رغبة أمريكية لاحتواء التوتر القائم بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود، لأن عدم حسم هذا الملف من شأنه التأثير على المنطقة وأوربا.وذكر أن الوسيط الأمريكي ربما يحمل معه صيغة لاحتواء الأزمة أو تقديم حل مرحلي فقط، وليس حلا شاملا، لافتا إلى أن تهديد حزب الله بالدخول على خط الأزمة عسكريا من شأنه إحداث توازن قوي، حتى يستطيع لبنان تحسين شروطه والحصول على حقوقه كاملة، خاصة بإزاء المماطلة الإسرائيلية.جوزيب بوريل يأمل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني خلال أيامأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن أمله في إمكانية إحياء الاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة.وذكر بوريل بعد اجتماع رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ، أنه يأمل في عدم الوصول إلى مرحلة فقدان الزخم حتى الوصول خلال الأيام المقبلة لإبرام الاتفاق.وتشير تقارير أمريكية وعبرية إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، في غضون أيام أو أسابيع قليلة. ويعيد الاتفاق تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على طهران عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي.وأشار إلى تصريحات سابقة لمستشار خامنئي ومستشار رئيس السلطة القضائية تتضمن الإشارة إلى امتلاك القدرة النووية، وهو ما زاد من الشكوك الدولية حول تلك المواقع.وأضاف أن كلام جوزيب بوريل عن قرب التوصل لاتفاق يعني أن هناك صيغة تم التوصل إليها بشأن هذه النقطة، لافتا إلى أن ما يعزز ذلك الترجيح، زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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