https://sputnikarabic.ae/20220901/-مصدر-لـسبوتنيك-روسيا-طلبت-عقد-جلسة-في-مجلس-الأمن-لمناقشة-الأوضاع-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1067156666.html
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع حول محطة زابوروجيه النووية
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع حول محطة زابوروجيه النووية
أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك"، بطلب روسيا عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي في الـ 6 من سبتمبر/ أيلول لمناقشة الأوضاع حول محطة زابوروجيه النووية. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T16:09+0000
2022-09-01T16:09+0000
2022-09-01T16:14+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وأعلن نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن موسكو تتوقع مشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الجلسة التي طالبت روسيا بانعقادها حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في السادس من سبتمبر/أيلول.وكتب بوليانسكي على تطبيق تليغرام: "في ضوء القصف الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، والاستفزاز المتهور الذي قام به نظام كييف اليوم بهدف تعطيل زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر/أيلول. نقترح أن نستمع خلالها لتقرير غروسي حول زيارته هو وفريقه إلى المحطة. نتوقع مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".
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روسيا, العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا طلبت عقد جلسة في مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع حول محطة زابوروجيه النووية
16:09 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي لوكالة "سبوتنيك"، بطلب روسيا عقد جلسة في مجلس الأمن الدولي في الـ 6 من سبتمبر/ أيلول لمناقشة الأوضاع حول محطة زابوروجيه النووية.
موسكو - سبوتنيك. وأعلن نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن موسكو تتوقع مشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الجلسة التي طالبت روسيا بانعقادها حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية في السادس من سبتمبر/أيلول.
وكتب بوليانسكي على تطبيق تليغرام: "في ضوء القصف الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، والاستفزاز المتهور الذي قام به نظام كييف اليوم بهدف تعطيل زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر/أيلول. نقترح أن نستمع خلالها لتقرير غروسي حول زيارته هو وفريقه إلى المحطة. نتوقع مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".