https://sputnikarabic.ae/20220901/186-طفلا-قتلوا-على-أيدي-الإرهابيين-مدينة-بيسلان-تحيي-ذكراهم-1067137459.html
186 طفلا قتلوا على أيدي الإرهابيين.. مدينة بيسلان تحيي ذكراهم
186 طفلا قتلوا على أيدي الإرهابيين.. مدينة بيسلان تحيي ذكراهم
تشهد إحدى مدارس مدينة بيسلان في شمال القوقاز الروسي مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهجمة الإرهابية الخبيثة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:22+0000
2022-09-01T11:22+0000
2022-09-01T11:23+0000
روسيا
مجتمع
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وبدأت المراسم في 1 سبتمبر/أيلول برنين الجرس، وتختتم في 3 سبتمبر بتلاوة أسماء الضحايا وإطلاق 334 بالونا.وقضى هؤلاء في الهجمة الإرهابية التي استهدفت المدرسة رقم 1 في مدينة بيسلان التابعة لإقليم أوسيتيا الشمالية، في 1 سبتمبر 2004 حين اقتحمتها مجموعة إرهابية تضم أكثر من 30 عنصرا.وحشر المهاجمون 1128 شخصا من التلاميذ وذويهم والمعلمين والعاملين في المدرسة في الصالة الرياضية. وظلوا محتجزين هناك بدون ماء أوطعام خلال ثلاثة أيام حتى وقوع انفجارات، فساروا يهربون من المدرسة بينما يمطرهم الإرهابيون بوابل من الرصاص.وذهب 334 شخصا ضحية الهجمة الإرهابية بينهم 186 طفلا. وسقط قتلى في صفوف رجال الأمن أيضا. وبلغ عدد الجرحى 810 أشخاص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع
186 طفلا قتلوا على أيدي الإرهابيين.. مدينة بيسلان تحيي ذكراهم
11:22 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 11:23 GMT 01.09.2022) تابعنا عبر
تشهد إحدى مدارس مدينة بيسلان في شمال القوقاز الروسي مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهجمة الإرهابية الخبيثة.
وبدأت
المراسم في 1 سبتمبر/أيلول برنين الجرس، وتختتم في 3 سبتمبر بتلاوة أسماء الضحايا وإطلاق 334 بالونا.
وقضى هؤلاء في الهجمة الإرهابية التي استهدفت المدرسة رقم 1 في مدينة بيسلان التابعة لإقليم أوسيتيا الشمالية، في 1 سبتمبر 2004 حين اقتحمتها مجموعة إرهابية تضم أكثر من 30 عنصرا.
وحشر المهاجمون 1128 شخصا من التلاميذ وذويهم والمعلمين والعاملين في المدرسة في الصالة الرياضية. وظلوا محتجزين هناك بدون ماء أوطعام خلال ثلاثة أيام حتى وقوع انفجارات، فساروا يهربون من المدرسة بينما يمطرهم الإرهابيون بوابل من الرصاص.
وذهب 334 شخصا ضحية الهجمة الإرهابية بينهم 186 طفلا. وسقط قتلى في صفوف رجال الأمن أيضا. وبلغ عدد الجرحى 810 أشخاص.