عربي
مراسل "سبوتنيك": وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20220901/186-طفلا-قتلوا-على-أيدي-الإرهابيين-مدينة-بيسلان-تحيي-ذكراهم-1067137459.html
186 طفلا قتلوا على أيدي الإرهابيين.. مدينة بيسلان تحيي ذكراهم
186 طفلا قتلوا على أيدي الإرهابيين.. مدينة بيسلان تحيي ذكراهم
تشهد إحدى مدارس مدينة بيسلان في شمال القوقاز الروسي مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهجمة الإرهابية الخبيثة. 01.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-01T11:22+0000
2022-09-01T11:23+0000
روسيا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/52/1042785224_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_49f9b13ff42499d2d34c673bd8e651c0.jpg
وبدأت المراسم في 1 سبتمبر/أيلول برنين الجرس، وتختتم في 3 سبتمبر بتلاوة أسماء الضحايا وإطلاق 334 بالونا.وقضى هؤلاء في الهجمة الإرهابية التي استهدفت المدرسة رقم 1 في مدينة بيسلان التابعة لإقليم أوسيتيا الشمالية، في 1 سبتمبر 2004 حين اقتحمتها مجموعة إرهابية تضم أكثر من 30 عنصرا.وحشر المهاجمون 1128 شخصا من التلاميذ وذويهم والمعلمين والعاملين في المدرسة في الصالة الرياضية. وظلوا محتجزين هناك بدون ماء أوطعام خلال ثلاثة أيام حتى وقوع انفجارات، فساروا يهربون من المدرسة بينما يمطرهم الإرهابيون بوابل من الرصاص.وذهب 334 شخصا ضحية الهجمة الإرهابية بينهم 186 طفلا. وسقط قتلى في صفوف رجال الأمن أيضا. وبلغ عدد الجرحى 810 أشخاص.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/52/1042785224_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_4b9f115e0e242002f672cf120b19d758.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجتمع
روسيا, مجتمع

186 طفلا قتلوا على أيدي الإرهابيين.. مدينة بيسلان تحيي ذكراهم

11:22 GMT 01.09.2022 (تم التحديث: 11:23 GMT 01.09.2022)
© Sputnik . Anton Podgayko / الذهاب إلى بنك الصور"دقيقة صمت" - مواطنون يضعون أكاليل الزهور أمام مدرسة في بيسلان الروسية، في الذكرى الـ15 لضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة في مدينة بيسلان الروسية
دقيقة صمت - مواطنون يضعون أكاليل الزهور أمام مدرسة في بيسلان الروسية، في الذكرى الـ15 لضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة في مدينة بيسلان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
© Sputnik . Anton Podgayko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تشهد إحدى مدارس مدينة بيسلان في شمال القوقاز الروسي مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهجمة الإرهابية الخبيثة.
وبدأت المراسم في 1 سبتمبر/أيلول برنين الجرس، وتختتم في 3 سبتمبر بتلاوة أسماء الضحايا وإطلاق 334 بالونا.
وقضى هؤلاء في الهجمة الإرهابية التي استهدفت المدرسة رقم 1 في مدينة بيسلان التابعة لإقليم أوسيتيا الشمالية، في 1 سبتمبر 2004 حين اقتحمتها مجموعة إرهابية تضم أكثر من 30 عنصرا.
وحشر المهاجمون 1128 شخصا من التلاميذ وذويهم والمعلمين والعاملين في المدرسة في الصالة الرياضية. وظلوا محتجزين هناك بدون ماء أوطعام خلال ثلاثة أيام حتى وقوع انفجارات، فساروا يهربون من المدرسة بينما يمطرهم الإرهابيون بوابل من الرصاص.
وذهب 334 شخصا ضحية الهجمة الإرهابية بينهم 186 طفلا. وسقط قتلى في صفوف رجال الأمن أيضا. وبلغ عدد الجرحى 810 أشخاص.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала