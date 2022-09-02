أحداث الأسبوع في صور

وصول الممثلة الأمريكية تيسا طومسون لعرض فيلم "باردو، وقائع كاذبة لحفنة من الحقائق" (باردو وفالسا كرونيكا دي أوناس كوانتاس فيرديديس) الذي تم تقديمه في مسابقة فينيسيا الـ79 خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي في ليدو دي فينيسيا في البندقية، إيطاليا 1 سبتمبر 2022
وصول الممثلة الأمريكية تيسا طومسون لعرض فيلم "باردو، وقائع كاذبة لحفنة من الحقائق" (باردو وفالسا كرونيكا دي أوناس كوانتاس فيرديديس) الذي تم تقديمه في مسابقة فينيسيا الـ79 خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي في ليدو دي فينيسيا في البندقية، إيطاليا 1 سبتمبر 2022
غمر الغبار مبنى سكني بعد أن دمر انفجار داخلي محكوم "البرجين التوأمين" السكنيين بارتفاع 100 متر في نويدا على مشارف نيودلهي، في 28 أغسطس 2022.
تم هدم ارتفاعين سكنيين تم بناؤهما بشكل غير قانوني بالقرب من الهند رأس المال في 28 أغسطس/ آب في حملة نادرة على المطورين الذين يقطعون الطريق ويخدعون مشتري المنازل المطمئنين.
غمر الغبار مبنى سكني بعد أن دمر انفجار داخلي محكوم "البرجين التوأمين" السكنيين بارتفاع 100 متر في نويدا على مشارف نيودلهي، في 28 أغسطس 2022.
تم هدم ارتفاعين سكنيين تم بناؤهما بشكل غير قانوني بالقرب من الهند رأس المال في 28 أغسطس/ آب في حملة نادرة على المطورين الذين يقطعون الطريق ويخدعون مشتري المنازل المطمئنين.
اشتبك عمال مصنع النبيذ في مالاماتينا مع شرطة مكافحة الشغب خارج منشآت الخمرة في ثيسالونيكي في 31 أغسطس 2022. عمال مالاماتينا، التي تنتج النبيذ الأبيض اليوناني ريتسينا، دخلوا في إضراب في الأسابيع الماضية احتجاجًا على طرد 15 العمال والمطالبة بالتوقيع على اتفاق جماعي.
اشتبك عمال مصنع النبيذ في مالاماتينا مع شرطة مكافحة الشغب خارج منشآت الخمرة في ثيسالونيكي في 31 أغسطس 2022. عمال مالاماتينا، التي تنتج النبيذ الأبيض اليوناني ريتسينا، دخلوا في إضراب في الأسابيع الماضية احتجاجًا على طرد 15 العمال والمطالبة بالتوقيع على اتفاق جماعي.
المتفرجون يتجمعون بعد اندلاع حريق في أحد الأحياء الفقيرة في دكا في 31 أغسطس 2022.
المتفرجون يتجمعون بعد اندلاع حريق في أحد الأحياء الفقيرة في دكا في 31 أغسطس 2022.
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يترشح لولاية ثانية، يمتطي حصانًا في مهرجان باريتوس روديو الدولي في باريتوس بولاية ساو باولو البرازيل، الجمعة 26 أغسطس 2022. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة البرازيلية في 2 أكتوبر 2022 .
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يترشح لولاية ثانية، يمتطي حصانًا في مهرجان باريتوس روديو الدولي في باريتوس بولاية ساو باولو البرازيل، الجمعة 26 أغسطس 2022. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة البرازيلية في 2 أكتوبر 2022 .