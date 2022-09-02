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https://sputnikarabic.ae/20220902/أحداث-الأسبوع-في-صور-1067191506.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T14:56+0000
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صور
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фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

أحداث الأسبوع في صور

14:56 GMT 02.09.2022
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AFP 2022 / Marco Bertorello

وصول الممثلة الأمريكية تيسا طومسون لعرض فيلم "باردو، وقائع كاذبة لحفنة من الحقائق" (باردو وفالسا كرونيكا دي أوناس كوانتاس فيرديديس) الذي تم تقديمه في مسابقة فينيسيا الـ79 خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي في ليدو دي فينيسيا في البندقية، إيطاليا 1 سبتمبر 2022

وصول الممثلة الأمريكية تيسا طومسون لعرض فيلم &quot;باردو، وقائع كاذبة لحفنة من الحقائق&quot; (باردو وفالسا كرونيكا دي أوناس كوانتاس فيرديديس) الذي تم تقديمه في مسابقة فينيسيا الـ79 خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي في ليدو دي فينيسيا في البندقية، إيطاليا 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Marco Bertorello

وصول الممثلة الأمريكية تيسا طومسون لعرض فيلم "باردو، وقائع كاذبة لحفنة من الحقائق" (باردو وفالسا كرونيكا دي أوناس كوانتاس فيرديديس) الذي تم تقديمه في مسابقة فينيسيا الـ79 خلال مهرجان البندقية السينمائي الدولي في ليدو دي فينيسيا في البندقية، إيطاليا 1 سبتمبر 2022

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

غمر الغبار مبنى سكني بعد أن دمر انفجار داخلي محكوم "البرجين التوأمين" السكنيين بارتفاع 100 متر في نويدا على مشارف نيودلهي، في 28 أغسطس 2022.

تم هدم ارتفاعين سكنيين تم بناؤهما بشكل غير قانوني بالقرب من الهند رأس المال في 28 أغسطس/ آب في حملة نادرة على المطورين الذين يقطعون الطريق ويخدعون مشتري المنازل المطمئنين.

غمر الغبار مبنى سكني بعد أن دمر انفجار داخلي محكوم &quot;البرجين التوأمين&quot; السكنيين بارتفاع 100 متر في نويدا على مشارف نيودلهي، في 28 أغسطس 2022.تم هدم ارتفاعين سكنيين تم بناؤهما بشكل غير قانوني بالقرب من الهند رأس المال في 28 أغسطس/ آب في حملة نادرة على المطورين الذين يقطعون الطريق ويخدعون مشتري المنازل المطمئنين. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Sajjad Hussain

غمر الغبار مبنى سكني بعد أن دمر انفجار داخلي محكوم "البرجين التوأمين" السكنيين بارتفاع 100 متر في نويدا على مشارف نيودلهي، في 28 أغسطس 2022.

تم هدم ارتفاعين سكنيين تم بناؤهما بشكل غير قانوني بالقرب من الهند رأس المال في 28 أغسطس/ آب في حملة نادرة على المطورين الذين يقطعون الطريق ويخدعون مشتري المنازل المطمئنين.

© AFP 2022 / Sakis Mitrolidis

اشتبك عمال مصنع النبيذ في مالاماتينا مع شرطة مكافحة الشغب خارج منشآت الخمرة في ثيسالونيكي في 31 أغسطس 2022. عمال مالاماتينا، التي تنتج النبيذ الأبيض اليوناني ريتسينا، دخلوا في إضراب في الأسابيع الماضية احتجاجًا على طرد 15 العمال والمطالبة بالتوقيع على اتفاق جماعي.

اشتبك عمال مصنع النبيذ في مالاماتينا مع شرطة مكافحة الشغب خارج منشآت الخمرة في ثيسالونيكي في 31 أغسطس 2022. عمال مالاماتينا، التي تنتج النبيذ الأبيض اليوناني ريتسينا، دخلوا في إضراب في الأسابيع الماضية احتجاجًا على طرد 15 العمال والمطالبة بالتوقيع على اتفاق جماعي. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Sakis Mitrolidis

اشتبك عمال مصنع النبيذ في مالاماتينا مع شرطة مكافحة الشغب خارج منشآت الخمرة في ثيسالونيكي في 31 أغسطس 2022. عمال مالاماتينا، التي تنتج النبيذ الأبيض اليوناني ريتسينا، دخلوا في إضراب في الأسابيع الماضية احتجاجًا على طرد 15 العمال والمطالبة بالتوقيع على اتفاق جماعي.

© AFP 2022 / Munir Uz Zaman

المتفرجون يتجمعون بعد اندلاع حريق في أحد الأحياء الفقيرة في دكا في 31 أغسطس 2022.

المتفرجون يتجمعون بعد اندلاع حريق في أحد الأحياء الفقيرة في دكا في 31 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Munir Uz Zaman

المتفرجون يتجمعون بعد اندلاع حريق في أحد الأحياء الفقيرة في دكا في 31 أغسطس 2022.

© AP Photo / Andre Penner

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يترشح لولاية ثانية، يمتطي حصانًا في مهرجان باريتوس روديو الدولي في باريتوس بولاية ساو باولو البرازيل، الجمعة 26 أغسطس 2022. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة البرازيلية في 2 أكتوبر 2022 .

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يترشح لولاية ثانية، يمتطي حصانًا في مهرجان باريتوس روديو الدولي في باريتوس بولاية ساو باولو البرازيل، الجمعة 26 أغسطس 2022. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة البرازيلية في 2 أكتوبر 2022 . - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andre Penner

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يترشح لولاية ثانية، يمتطي حصانًا في مهرجان باريتوس روديو الدولي في باريتوس بولاية ساو باولو البرازيل، الجمعة 26 أغسطس 2022. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة البرازيلية في 2 أكتوبر 2022 .

© AFP 2022 / Abdul Majeedيتجمع الناس أمام طريق تضررت به مياه الفيضانات بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة ماديان في شمال وادي سوات في باكستان في 27 أغسطس 2022. صدرت أوامر لآلاف الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الأنهار التي اجتاحتها الفيضانات في شمال باكستان بالإخلاء في 27 أغسطس. اقترب عدد القتلى من جراء الأمطار الموسمية المدمرة 1000 شخص مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق.
يتجمع الناس أمام طريق تضررت به مياه الفيضانات بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة ماديان في شمال وادي سوات في باكستان في 27 أغسطس 2022. - - سبوتنيك عربي
6/26
© AFP 2022 / Abdul Majeed
يتجمع الناس أمام طريق تضررت به مياه الفيضانات بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة ماديان في شمال وادي سوات في باكستان في 27 أغسطس 2022. صدرت أوامر لآلاف الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الأنهار التي اجتاحتها الفيضانات في شمال باكستان بالإخلاء في 27 أغسطس. اقترب عدد القتلى من جراء الأمطار الموسمية المدمرة 1000 شخص مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق.
© AP Photo / Alberto Saizالمحتفلين يلقون الطماطم على بعضهم البعض خلال مهرجان "توماتينا" السنوي لمحاربة الطماطم في قرية بونول بالقرب من فالنسيا، إسبانيا، 31 أغسطس 2022. وقعت معركة الطماطم مرة أخرى بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
المحتفلين يلقون الطماطم على بعضهم البعض خلال مهرجان توماتينا السنوي لمحاربة الطماطم في قرية بونول بالقرب من فالنسيا، إسبانيا، 31 أغسطس 2022. وقعت معركة الطماطم مرة أخرى بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alberto Saiz
المحتفلين يلقون الطماطم على بعضهم البعض خلال مهرجان "توماتينا" السنوي لمحاربة الطماطم في قرية بونول بالقرب من فالنسيا، إسبانيا، 31 أغسطس 2022. وقعت معركة الطماطم مرة أخرى بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
© AP Photo / Darko Vojinovicمجدف بقوارب الكاياك بالقرب من حطام سفينة حربية ألمانية من الحرب العالمية الثانية في نهر الدانوب بالقرب من براهوفو، صربيا، 26 أغسطس 2022. تم الكشف عن هياكل العشرات من السفن الحربية الألمانية في الحرب العالمية الثانية على النهر بالقرب من بلدة براهوفو بعد الجفاف الشديد الذي ضرب معظم أوروبا هذا الصيف.
مجدف بقوارب الكاياك بالقرب من حطام سفينة حربية ألمانية من الحرب العالمية الثانية في نهر الدانوب بالقرب من براهوفو ، صربيا ، الجمعة 26 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Darko Vojinovic
مجدف بقوارب الكاياك بالقرب من حطام سفينة حربية ألمانية من الحرب العالمية الثانية في نهر الدانوب بالقرب من براهوفو، صربيا، 26 أغسطس 2022. تم الكشف عن هياكل العشرات من السفن الحربية الألمانية في الحرب العالمية الثانية على النهر بالقرب من بلدة براهوفو بعد الجفاف الشديد الذي ضرب معظم أوروبا هذا الصيف.
© AP Photo / Alberto Pezzaliيستعد فناني الأداء للمشاركة في كرنفال نوتنج هيل السنوي في غرب لندن، 29 أغسطس 2022. يعد الكرنفال الذي عاد إلى الشوارع لأول مرة منذ عامين، بعد أن أحبطه الوباء، أحد أكبر احتفالات المهرجانات من نوعها في أوروبا.
يستعد فناني الأداء للمشاركة في كرنفال نوتنج هيل السنوي في غرب لندن، 29 أغسطس 2022. يعد الكرنفال الذي عاد إلى الشوارع لأول مرة منذ عامين، بعد أن أحبطه الوباء، أحد أكبر احتفالات المهرجانات من نوعها في أوروبا. - سبوتنيك عربي
9/26
© AP Photo / Alberto Pezzali
يستعد فناني الأداء للمشاركة في كرنفال نوتنج هيل السنوي في غرب لندن، 29 أغسطس 2022. يعد الكرنفال الذي عاد إلى الشوارع لأول مرة منذ عامين، بعد أن أحبطه الوباء، أحد أكبر احتفالات المهرجانات من نوعها في أوروبا.
© AP Photo / Odelyn Josephمتظاهر تضرر من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة برش الماء على وجهه، خلال احتجاج للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري والدعوة إلى نوعية حياة أفضل، في بورت أو برنس، هايتي، 29 أغسطس 2022.
متظاهر تضرر من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة برش الماء على وجهه، خلال احتجاج للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري والدعوة إلى نوعية حياة أفضل، في بورت أو برنس، هايتي، 29 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
10/26
© AP Photo / Odelyn Joseph
متظاهر تضرر من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة برش الماء على وجهه، خلال احتجاج للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري والدعوة إلى نوعية حياة أفضل، في بورت أو برنس، هايتي، 29 أغسطس 2022.
© AP Photo / Ginnette Riquelmeتماثيل دينية محمية بغطاء فقاعات تجلس في مخزن داخل كنيسة سيدة الملائكة الكاثوليكية، في مكسيكو سيتي، 7 أغسطس 2022. يمول المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ مشروع الترميم وينفذها.
تماثيل دينية محمية بغطاء فقاعات تجلس في مخزن داخل كنيسة سيدة الملائكة الكاثوليكية، في مكسيكو سيتي، 7 أغسطس 2022. يمول المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ مشروع الترميم وينفذها. - سبوتنيك عربي
11/26
© AP Photo / Ginnette Riquelme
تماثيل دينية محمية بغطاء فقاعات تجلس في مخزن داخل كنيسة سيدة الملائكة الكاثوليكية، في مكسيكو سيتي، 7 أغسطس 2022. يمول المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ مشروع الترميم وينفذها.
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye أنصارمقتدى الصدر يسبحون في بركة مقر الحكومة في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، في 29 أغسطس 2022. وقال مصدر أمني إن العشرات من أنصار مقتدى الصدر اقتحموا القصر الجمهوري، وهو مبنى احتفالي في المنطقة الخضراء المحصنة، بعد فترة وجيزة من إعلان الصدر استقالته من السياسة. وأعلن الجيش حظر تجول على مستوى بغداد يبدأ من الساعة 3:30 مساء (12:30 بتوقيت غرينتش).
أنصارمقتدى الصدر يسبحون في بركة مقر الحكومة في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، في 29 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
12/26
© AFP 2022 / Ahmad Al-rubaye
أنصارمقتدى الصدر يسبحون في بركة مقر الحكومة في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، في 29 أغسطس 2022. وقال مصدر أمني إن العشرات من أنصار مقتدى الصدر اقتحموا القصر الجمهوري، وهو مبنى احتفالي في المنطقة الخضراء المحصنة، بعد فترة وجيزة من إعلان الصدر استقالته من السياسة. وأعلن الجيش حظر تجول على مستوى بغداد يبدأ من الساعة 3:30 مساء (12:30 بتوقيت غرينتش).
© AFP 2022 / Anthony Wallace فتاة صغيرة ووالدتها تتفاعلان مع "الكلب الآلي"، من إنتاج Ghost Robotics، تم عرضه للجمهور خلال حدث في ميدان غوانغهوامون في سيول، كوريا الجنوبية في 31 أغسطس 2022.
فتاة صغيرة ووالدتها تتفاعلان مع الكلب الآلي، من إنتاج Ghost Robotics، تم عرضه للجمهور خلال حدث في ميدان غوانغهوامون في سيول، كوريا الجنوبية في 31 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
13/26
© AFP 2022 / Anthony Wallace
فتاة صغيرة ووالدتها تتفاعلان مع "الكلب الآلي"، من إنتاج Ghost Robotics، تم عرضه للجمهور خلال حدث في ميدان غوانغهوامون في سيول، كوريا الجنوبية في 31 أغسطس 2022.
© AFP 2022 / Indranil Mukherjeeعمال يدفعون عربة محملة بسلال من الأسماك من ميناء في مومباي، الهند في 30 أغسطس 2022.
عمال يدفعون عربة محملة بسلال من الأسماك من ميناء في مومباي، الهند في 30 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
14/26
© AFP 2022 / Indranil Mukherjee
عمال يدفعون عربة محملة بسلال من الأسماك من ميناء في مومباي، الهند في 30 أغسطس 2022.
© AP Photo / Martin Mejiaأحد مؤيدي رئيس بيرو بيدرو كاستيلو ينتقد مدافعًا عن أخت زوجته ينيفر باريديس، خارج محكمة في ليما، بيرو، 26 أغسطس 2022. سيقرر القاضي ما إذا كان باريديس يجب أن يوضع في الحبس الوقائي لمدة 36 شهرًا، بناءً على طلب النيابة لمشاركتها المزعومة في شبكة فساد.
أحد مؤيدي رئيس بيرو بيدرو كاستيلو ينتقد مدافعًا عن أخت زوجته ينيفر باريديس، خارج محكمة في ليما، بيرو، 26 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
15/26
© AP Photo / Martin Mejia
أحد مؤيدي رئيس بيرو بيدرو كاستيلو ينتقد مدافعًا عن أخت زوجته ينيفر باريديس، خارج محكمة في ليما، بيرو، 26 أغسطس 2022. سيقرر القاضي ما إذا كان باريديس يجب أن يوضع في الحبس الوقائي لمدة 36 شهرًا، بناءً على طلب النيابة لمشاركتها المزعومة في شبكة فساد.
© AP Photo / Vadim Ghirdaكلب يقف مع أولياء أمور وأفراد عائلات الأطفال اللاجئين الأوكرانيين خلال حفل افتتاح المدرسة في بوخارست، رومانيا، 1 سبتمبر 2022. بدأ حوالي 100 طفل المدرسة يوم الخميس في نفس اليوم الذي فتحت فيه المدارس أبوابها في أوكرانيا، قبل الموعد الرسمي. بدء الدراسة في رومانيا في 5 سبتمبر.
كلب يقف مع أولياء أمور وأفراد عائلات الأطفال اللاجئين الأوكرانيين خلال حفل افتتاح المدرسة في بوخارست، رومانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي
16/26
© AP Photo / Vadim Ghirda
كلب يقف مع أولياء أمور وأفراد عائلات الأطفال اللاجئين الأوكرانيين خلال حفل افتتاح المدرسة في بوخارست، رومانيا، 1 سبتمبر 2022. بدأ حوالي 100 طفل المدرسة يوم الخميس في نفس اليوم الذي فتحت فيه المدارس أبوابها في أوكرانيا، قبل الموعد الرسمي. بدء الدراسة في رومانيا في 5 سبتمبر.
© Sputnik . Igor Egorov  / الذهاب إلى بنك الصورمشارك في مهرجان الصيد التقليدي "Salbuurun" في وادي تشانكورتشاك، منطقة ألاميدين، منطقة تشوي. يقام مهرجان الصيد "Salbuurun" كجزء من الاحتفال بعيد استقلال قيرغيزستان.
مشارك في مهرجان الصيد التقليدي Salbuurun في وادي تشانكورتشاك، منطقة ألاميدين، منطقة تشوي. يقام مهرجان الصيد Salbuurun كجزء من الاحتفال بعيد استقلال قيرغيزستان. - سبوتنيك عربي
17/26
© Sputnik . Igor Egorov
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مشارك في مهرجان الصيد التقليدي "Salbuurun" في وادي تشانكورتشاك، منطقة ألاميدين، منطقة تشوي. يقام مهرجان الصيد "Salbuurun" كجزء من الاحتفال بعيد استقلال قيرغيزستان.
© Sputnik . Maxim Blinov  / الذهاب إلى بنك الصوروضع أكاليل الزهورفي ذكرى ميخائيل غورباتشوف في مكتب المؤسسة الدولية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (مؤسسة غورباتشوف) في موسكو. توفي ميخائيل غورباتشوف، أول رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، في 30 أغسطس عن عمر يناهز 92 عامًا في المستشفى الإكلينيكي المركزي بعد مرض شديد وطويل الأمد.
وضع أكاليل الزهورفي ذكرى ميخائيل غورباتشوف في مكتب المؤسسة الدولية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (مؤسسة غورباتشوف) في موسكو. - سبوتنيك عربي
18/26
© Sputnik . Maxim Blinov
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وضع أكاليل الزهورفي ذكرى ميخائيل غورباتشوف في مكتب المؤسسة الدولية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (مؤسسة غورباتشوف) في موسكو. توفي ميخائيل غورباتشوف، أول رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، في 30 أغسطس عن عمر يناهز 92 عامًا في المستشفى الإكلينيكي المركزي بعد مرض شديد وطويل الأمد.
© AP Photo / Matias Delacroixجامعو الملح يعملون في المسطحات الملحية في بامباتار في جزيرة مارغريتا، فنزويلا، 30 أغسطس 2022.
جامعو الملح يعملون في المسطحات الملحية في بامباتار في جزيرة مارغريتا، فنزويلا، 30 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
19/26
© AP Photo / Matias Delacroix
جامعو الملح يعملون في المسطحات الملحية في بامباتار في جزيرة مارغريتا، فنزويلا، 30 أغسطس 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeعنصر مسلح من سرايا السلام، الجناح العسكري المحسوب على مقتدى الصدر، يساعد امرأة في إطلاق النار من مدفع رشاش خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء ببغداد في 30 أغسطس 2022.
عنصر مسلح من سرايا السلام، الجناح العسكري المحسوب على مقتدى الصدر، يساعد امرأة في إطلاق النار من مدفع رشاش خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء ببغداد في 30 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
20/26
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
عنصر مسلح من سرايا السلام، الجناح العسكري المحسوب على مقتدى الصدر، يساعد امرأة في إطلاق النار من مدفع رشاش خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء ببغداد في 30 أغسطس 2022.
© AFP 2022 / Javed Tanveerممثلون أفغان يشاركون في احتفالات الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان، في ملعب في قندهار في 31 أغسطس 2022. أعلنت حركة طالبان في 31 أغسطس عطلة وطنية وأضاءت العاصمة أضواء ملونة للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد حرب وحشية استمرت 20 عامًا.
ممثلون أفغان يشاركون في احتفالات الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان، في ملعب في قندهار في 31 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
21/26
© AFP 2022 / Javed Tanveer
ممثلون أفغان يشاركون في احتفالات الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان، في ملعب في قندهار في 31 أغسطس 2022. أعلنت حركة طالبان في 31 أغسطس عطلة وطنية وأضاءت العاصمة أضواء ملونة للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد حرب وحشية استمرت 20 عامًا.
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogiنموذج يعرض ابتكارًا من مجموعة أزياء UCF 2023 S / S بواسطة فريق تصميم UCF في أسبوع الموضة في طوكيو في طوكيو، اليابان، في 30 أغسطس 2022.
نموذج يعرض ابتكارًا من مجموعة أزياء UCF 2023 S / S بواسطة فريق تصميم UCF في أسبوع الموضة في طوكيو في طوكيو، اليابان، في 30 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
نموذج يعرض ابتكارًا من مجموعة أزياء UCF 2023 S / S بواسطة فريق تصميم UCF في أسبوع الموضة في طوكيو في طوكيو، اليابان، في 30 أغسطس 2022.
© AP Photo / Mahmoud Illeanيبرد الناس في نافورة خارج البلدة القديمة في القدس، 29 أغسطس 2022. تتعرض إسرائيل والأراضي الفلسطينية لموجة حارة هذا الأسبوع، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في القدس، و 45 درجة مئوية في وادي الأردن.
يقوم الناس بتبريد أنفسهم في نافورة خارج البلدة القديمة في القدس، 29 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mahmoud Illean
يبرد الناس في نافورة خارج البلدة القديمة في القدس، 29 أغسطس 2022. تتعرض إسرائيل والأراضي الفلسطينية لموجة حارة هذا الأسبوع، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في القدس، و 45 درجة مئوية في وادي الأردن.
© AFP 2022 / Peter Louis Gumeأعضاء جدد في الجيش الوطني للقوات الموحدة كانوا في حالة تدريب منذ تنفيذ اتفاقية السلام التي أعيد إحياؤها في عام 2018 أثناء حفل تخرجهم في ضريح الدكتور جون قرنق في جوبا في 30 أغسطس 2022. آلاف المقاتلين بمن فيهم السابقون تم دمج المتمردين من المعسكرات المتنافسة في الحرب الأهلية في جنوب السودان في جيش البلاد في حفل تخرج طال انتظاره.
أعضاء جدد في الجيش الوطني للقوات الموحدة كانوا في حالة تدريب منذ تنفيذ اتفاقية السلام التي أعيد إحياؤها في عام 2018 أثناء حفل تخرجهم في ضريح الدكتور جون قرنق في جوبا في 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
24/26
© AFP 2022 / Peter Louis Gume
أعضاء جدد في الجيش الوطني للقوات الموحدة كانوا في حالة تدريب منذ تنفيذ اتفاقية السلام التي أعيد إحياؤها في عام 2018 أثناء حفل تخرجهم في ضريح الدكتور جون قرنق في جوبا في 30 أغسطس 2022. آلاف المقاتلين بمن فيهم السابقون تم دمج المتمردين من المعسكرات المتنافسة في الحرب الأهلية في جنوب السودان في جيش البلاد في حفل تخرج طال انتظاره.
© AFP 2022 / Tauseef Mustafa رجل يجدف بقارب يحمل جذور اللوتس عبر جزء ملوث من بحيرة دال في سريناغار، سريلانكا في 29 أغسطس 2022.
رجل يجدف بقارب يحمل جذور اللوتس عبر جزء ملوث من بحيرة دال في سريناغار، سريلانكا في 29 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي
25/26
© AFP 2022 / Tauseef Mustafa
رجل يجدف بقارب يحمل جذور اللوتس عبر جزء ملوث من بحيرة دال في سريناغار، سريلانكا في 29 أغسطس 2022.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich  / الذهاب إلى بنك الصورأعضاء فرقة الرقص في أوركسترا القوات المسلحة الفنزويلية في حفل افتتاح مهرجان برج سباسكايا الدولي الـ15 للموسيقى العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو، 26 أغسطس 2022
أعضاء فرقة الرقص في أوركسترا القوات المسلحة الفنزويلية في حفل افتتاح مهرجان برج سباسكايا الدولي الـ15 للموسيقى العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو، 26 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعضاء فرقة الرقص في أوركسترا القوات المسلحة الفنزويلية في حفل افتتاح مهرجان برج سباسكايا الدولي الـ15 للموسيقى العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو، 26 أغسطس 2022
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