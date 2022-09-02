أحداث الأسبوع في صور

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غمر الغبار مبنى سكني بعد أن دمر انفجار داخلي محكوم "البرجين التوأمين" السكنيين بارتفاع 100 متر في نويدا على مشارف نيودلهي، في 28 أغسطس 2022.

تم هدم ارتفاعين سكنيين تم بناؤهما بشكل غير قانوني بالقرب من الهند رأس المال في 28 أغسطس/ آب في حملة نادرة على المطورين الذين يقطعون الطريق ويخدعون مشتري المنازل المطمئنين.