https://sputnikarabic.ae/20220902/أردوغان-الناتو-لن-يكون-قويا-دون-تركيا-واليونان-لا-قيمة-لها-داخل-الحلف-1067207873.html

أردوغان: الناتو لن يكون قويا دون تركيا واليونان لا قيمة لها داخل الحلف

أردوغان: الناتو لن يكون قويا دون تركيا واليونان لا قيمة لها داخل الحلف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إنه لا يمكن لموقف اليونان حول عدد من القضايا الخلافية، بما في ذلك التهاني التي عبر عنها "الناتو" لأنقرة في ذكرى... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T17:00+0000

2022-09-02T17:00+0000

2022-09-02T17:00+0000

أخبار تركيا اليوم

اليونان

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أنقرة- سبوتنيك. نشرت قيادة الأراضي المتحالفة بحلف شمال الأطلسي (لاندكوم)، يوم الثلاثاء، تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئ فيها تركيا بيوم انتصارها على اليونان في معركة دوملوبينار.كان هذا بمثابة الانتصار الأخير لأنقرة في حرب الاستقلال التركية عام 1922، وتحول إلى كارثة لأثينا في آسيا الصغرى. سرعان ما أزالت "لاندكوم" البيان ثم غيرته بعد موقف صارم من اليونان.وأضاف أردوغان في حديث للصحفيين: "الناتو، كما هو الحال دائما، أجرى مناورة، وأظهر أنه قوة مختلفة، لكنه في نفس الوقت يقف إلى جانب تركيا. إن قلق اليونان أو أي موقف لأثينا تجاه الناتو لا يمكن أن يضعف العلاقات بين أنقرة والحلف".وتابع الرئيس التركي: "هذا مستحيل أن نتخيل حلف شمال الأطلسي دون تركيا. أما اليونان فلا قيمة لها داخل الناتو، واذا لم تكن هناك تركيا فلن يكون حلف الأطلسي قويا".في 23 أغسطس/ آب، استخدمت اليونان أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 300" لإبعاد مقاتلات "إف 16" التابعة للقوات الجوية التركية ومرافقتها أثناء أداء مهمة استطلاع غرب جزيرة رودس على ارتفاع 10 آلاف قدم، وفقا لوسائل إعلام تركية.نفت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية مزاعم تركيا بأن أثينا نشرت أنظمة "إس 300" في جزيرة كريت ضد الطائرات التركية. علاوة على ذلك، وصفت السلطات اليونانية مثل هذه التصريحات بأنها أساطير تهدف إلى خلق موقف عدائي تجاه البلاد.

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