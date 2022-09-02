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https://sputnikarabic.ae/20220902/أردوغان-الناتو-لن-يكون-قويا-دون-تركيا-واليونان-لا-قيمة-لها-داخل-الحلف-1067207873.html
أردوغان: الناتو لن يكون قويا دون تركيا واليونان لا قيمة لها داخل الحلف
أردوغان: الناتو لن يكون قويا دون تركيا واليونان لا قيمة لها داخل الحلف
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إنه لا يمكن لموقف اليونان حول عدد من القضايا الخلافية، بما في ذلك التهاني التي عبر عنها "الناتو" لأنقرة في ذكرى... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T17:00+0000
2022-09-02T17:00+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة- سبوتنيك. نشرت قيادة الأراضي المتحالفة بحلف شمال الأطلسي (لاندكوم)، يوم الثلاثاء، تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئ فيها تركيا بيوم انتصارها على اليونان في معركة دوملوبينار.كان هذا بمثابة الانتصار الأخير لأنقرة في حرب الاستقلال التركية عام 1922، وتحول إلى كارثة لأثينا في آسيا الصغرى. سرعان ما أزالت "لاندكوم" البيان ثم غيرته بعد موقف صارم من اليونان.وأضاف أردوغان في حديث للصحفيين: "الناتو، كما هو الحال دائما، أجرى مناورة، وأظهر أنه قوة مختلفة، لكنه في نفس الوقت يقف إلى جانب تركيا. إن قلق اليونان أو أي موقف لأثينا تجاه الناتو لا يمكن أن يضعف العلاقات بين أنقرة والحلف".وتابع الرئيس التركي: "هذا مستحيل أن نتخيل حلف شمال الأطلسي دون تركيا. أما اليونان فلا قيمة لها داخل الناتو، واذا لم تكن هناك تركيا فلن يكون حلف الأطلسي قويا".في 23 أغسطس/ آب، استخدمت اليونان أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 300" لإبعاد مقاتلات "إف 16" التابعة للقوات الجوية التركية ومرافقتها أثناء أداء مهمة استطلاع غرب جزيرة رودس على ارتفاع 10 آلاف قدم، وفقا لوسائل إعلام تركية.نفت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية مزاعم تركيا بأن أثينا نشرت أنظمة "إس 300" في جزيرة كريت ضد الطائرات التركية. علاوة على ذلك، وصفت السلطات اليونانية مثل هذه التصريحات بأنها أساطير تهدف إلى خلق موقف عدائي تجاه البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220729/تركيا-يجب-على-ألمانيا-أن-تكون-محايدة-في-الخلافات-مع-اليونان-1065756861.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أخبار تركيا اليوم, اليونان

أردوغان: الناتو لن يكون قويا دون تركيا واليونان لا قيمة لها داخل الحلف

17:00 GMT 02.09.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إنه لا يمكن لموقف اليونان حول عدد من القضايا الخلافية، بما في ذلك التهاني التي عبر عنها "الناتو" لأنقرة في ذكرى انتصارها في حرب الاستقلال، أن يضعف العلاقات بين الحلف وبلاده، لأن التحالف لن يكون قويا أبدا دون تركيا.
أنقرة- سبوتنيك. نشرت قيادة الأراضي المتحالفة بحلف شمال الأطلسي (لاندكوم)، يوم الثلاثاء، تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئ فيها تركيا بيوم انتصارها على اليونان في معركة دوملوبينار.
كان هذا بمثابة الانتصار الأخير لأنقرة في حرب الاستقلال التركية عام 1922، وتحول إلى كارثة لأثينا في آسيا الصغرى. سرعان ما أزالت "لاندكوم" البيان ثم غيرته بعد موقف صارم من اليونان.
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وأضاف أردوغان في حديث للصحفيين: "الناتو، كما هو الحال دائما، أجرى مناورة، وأظهر أنه قوة مختلفة، لكنه في نفس الوقت يقف إلى جانب تركيا. إن قلق اليونان أو أي موقف لأثينا تجاه الناتو لا يمكن أن يضعف العلاقات بين أنقرة والحلف".
وتابع الرئيس التركي: "هذا مستحيل أن نتخيل حلف شمال الأطلسي دون تركيا. أما اليونان فلا قيمة لها داخل الناتو، واذا لم تكن هناك تركيا فلن يكون حلف الأطلسي قويا".
في 23 أغسطس/ آب، استخدمت اليونان أنظمة دفاع جوي من طراز "إس 300" لإبعاد مقاتلات "إف 16" التابعة للقوات الجوية التركية ومرافقتها أثناء أداء مهمة استطلاع غرب جزيرة رودس على ارتفاع 10 آلاف قدم، وفقا لوسائل إعلام تركية.
نفت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية مزاعم تركيا بأن أثينا نشرت أنظمة "إس 300" في جزيرة كريت ضد الطائرات التركية. علاوة على ذلك، وصفت السلطات اليونانية مثل هذه التصريحات بأنها أساطير تهدف إلى خلق موقف عدائي تجاه البلاد.
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