https://sputnikarabic.ae/20220902/أعمال-منزلية-خطرة-تجنب-مزاولتها-بنفسك-1067197850.html
أعمال منزلية خطرة تجنب مزاولتها بنفسك
أعمال منزلية خطرة تجنب مزاولتها بنفسك
هناك بعض الوظائف الخطرة التي يجب تركها للمهنيين، وقد يؤدي التعامل مع مهام معينة بنفسك إلى تكلفتك المزيد من المال في المستقبل إذا حدث خطأ ما. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T14:53+0000
2022-09-02T14:53+0000
2022-09-02T14:53+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102354/45/1023544502_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_9ffdf9e6da587f48627066c67dfddf67.jpg
توصل بحث جديد أجرته شركة مزود "Help Me Fix" للصيانة إلى أن هناك 8000 إصابة وأكثر من 70 حالة وفاة سنويا ناجمة عن الأشخاص الذين يقومون بمهام خطيرة يجب أن يقوم بها المتخصصين.ومن ضمن هذه الأعمال الخطرة تلك المتعلقة بصيانة الكهرباء وإزالة طبقة من الطلاء القديم، فبعض هذه الدهانات تحتوي على مواد سامة. ويعد تنشق غبار الخشب خطير للغاية بسبب احتوائه على مواد كيميائية معينة يمكن أن تكون ضارة. حيث يحتوي غبار الخشب على كميات عالية من السيليكا، والتي يمكن أن تسبب صعوبات في التنفس وحتى أمراض الرئة.وأضافت الشركة أعمال إصلاح الأسقف، وهدم الجدران الداخلية للمنزل، وأي عمل متعلق بالغاز، كذلك عملية قطع الأشجار، وفقا لموقع "Express".يذكر أن العديد من مالكي المنازل يزاولون عدة أعمال منزلية خطرة بأنفسهم، لتوفير المال المدفوع للمختصيين.
https://sputnikarabic.ae/20220226/دراسة-حديثة-توضح-علاقة-الأعمال-المنزلية-بأمراض-القلب-عند-النساء-1059175435.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102354/45/1023544502_112:0:913:601_1920x0_80_0_0_d9300ff9cb8dde2584a86270d43f7e58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
أعمال منزلية خطرة تجنب مزاولتها بنفسك
تابعنا عبر
هناك بعض الوظائف الخطرة التي يجب تركها للمهنيين، وقد يؤدي التعامل مع مهام معينة بنفسك إلى تكلفتك المزيد من المال في المستقبل إذا حدث خطأ ما.
توصل بحث جديد أجرته شركة مزود "Help Me Fix" للصيانة إلى أن هناك 8000 إصابة وأكثر من 70 حالة وفاة سنويا ناجمة عن الأشخاص الذين يقومون بمهام
خطيرة يجب أن يقوم بها المتخصصين.
ومن ضمن هذه الأعمال الخطرة تلك المتعلقة بصيانة الكهرباء وإزالة طبقة من الطلاء القديم، فبعض هذه الدهانات تحتوي على مواد سامة. ويعد تنشق غبار الخشب خطير للغاية بسبب احتوائه على مواد كيميائية معينة يمكن أن تكون ضارة. حيث يحتوي غبار الخشب على كميات عالية من السيليكا، والتي يمكن أن تسبب صعوبات في التنفس وحتى أمراض الرئة.
وأضافت الشركة أعمال إصلاح الأسقف، وهدم الجدران الداخلية للمنزل، وأي عمل متعلق بالغاز، كذلك عملية قطع الأشجار، وفقا لموقع "Express"
.
يذكر أن العديد من مالكي المنازل يزاولون عدة أعمال منزلية خطرة بأنفسهم، لتوفير المال المدفوع للمختصيين.