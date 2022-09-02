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https://sputnikarabic.ae/20220902/أعمال-منزلية-خطرة-تجنب-مزاولتها-بنفسك-1067197850.html
أعمال منزلية خطرة تجنب مزاولتها بنفسك
أعمال منزلية خطرة تجنب مزاولتها بنفسك
هناك بعض الوظائف الخطرة التي يجب تركها للمهنيين، وقد يؤدي التعامل مع مهام معينة بنفسك إلى تكلفتك المزيد من المال في المستقبل إذا حدث خطأ ما. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T14:53+0000
2022-09-02T14:53+0000
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توصل بحث جديد أجرته شركة مزود "Help Me Fix" للصيانة إلى أن هناك 8000 إصابة وأكثر من 70 حالة وفاة سنويا ناجمة عن الأشخاص الذين يقومون بمهام خطيرة يجب أن يقوم بها المتخصصين.ومن ضمن هذه الأعمال الخطرة تلك المتعلقة بصيانة الكهرباء وإزالة طبقة من الطلاء القديم، فبعض هذه الدهانات تحتوي على مواد سامة. ويعد تنشق غبار الخشب خطير للغاية بسبب احتوائه على مواد كيميائية معينة يمكن أن تكون ضارة. حيث يحتوي غبار الخشب على كميات عالية من السيليكا، والتي يمكن أن تسبب صعوبات في التنفس وحتى أمراض الرئة.وأضافت الشركة أعمال إصلاح الأسقف، وهدم الجدران الداخلية للمنزل، وأي عمل متعلق بالغاز، كذلك عملية قطع الأشجار، وفقا لموقع "Express".يذكر أن العديد من مالكي المنازل يزاولون عدة أعمال منزلية خطرة بأنفسهم، لتوفير المال المدفوع للمختصيين.
https://sputnikarabic.ae/20220226/دراسة-حديثة-توضح-علاقة-الأعمال-المنزلية-بأمراض-القلب-عند-النساء-1059175435.html
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أعمال منزلية خطرة تجنب مزاولتها بنفسك

14:53 GMT 02.09.2022
© East Newsالوخز في القلب
الوخز في القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© East News
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هناك بعض الوظائف الخطرة التي يجب تركها للمهنيين، وقد يؤدي التعامل مع مهام معينة بنفسك إلى تكلفتك المزيد من المال في المستقبل إذا حدث خطأ ما.
توصل بحث جديد أجرته شركة مزود "Help Me Fix" للصيانة إلى أن هناك 8000 إصابة وأكثر من 70 حالة وفاة سنويا ناجمة عن الأشخاص الذين يقومون بمهام خطيرة يجب أن يقوم بها المتخصصين.
ومن ضمن هذه الأعمال الخطرة تلك المتعلقة بصيانة الكهرباء وإزالة طبقة من الطلاء القديم، فبعض هذه الدهانات تحتوي على مواد سامة. ويعد تنشق غبار الخشب خطير للغاية بسبب احتوائه على مواد كيميائية معينة يمكن أن تكون ضارة. حيث يحتوي غبار الخشب على كميات عالية من السيليكا، والتي يمكن أن تسبب صعوبات في التنفس وحتى أمراض الرئة.
وأضافت الشركة أعمال إصلاح الأسقف، وهدم الجدران الداخلية للمنزل، وأي عمل متعلق بالغاز، كذلك عملية قطع الأشجار، وفقا لموقع "Express".
تنظيف المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2022
دراسة حديثة توضح علاقة الأعمال المنزلية بأمراض القلب عند النساء
26 فبراير, 07:10 GMT
يذكر أن العديد من مالكي المنازل يزاولون عدة أعمال منزلية خطرة بأنفسهم، لتوفير المال المدفوع للمختصيين.
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