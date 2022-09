أفضل 5 أطعمة غنية بالبروتين بعد سن الـ 50

تقول خبيرة التغذية آمي جودسون مؤلفة كتابThe Sports Nutrition Playbook: ""بعد سن الـ 25، يفقد البالغون حوالي 2-3% من كتلة عضلاتهم الخالية من الدهون، كما يعانون من انخفاض بنسبة 2-3% في معدل الأيض أثناء الراحة"، وفق موقع Eat This, Not That.