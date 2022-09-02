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أكبر الحوادث في محطات الطاقة النووية في العالم
أكبر الحوادث في محطات الطاقة النووية في العالم
أصبحت محطة الطاقة النووية زابوروجيه في مدينة إنرغودار الأوكرانية الآن في دائرة الضوء عالميا. وباعتبارها أكبر منشأة نووية في منطقة أوروبية، تخضع الآن لسيطرة... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

أكبر الحوادث في محطات الطاقة النووية في العالم

15:20 GMT 02.09.2022
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أصبحت محطة الطاقة النووية زابوروجيه في مدينة إنرغودار الأوكرانية الآن في دائرة الضوء عالميا. وباعتبارها أكبر منشأة نووية في منطقة أوروبية، تخضع الآن لسيطرة الجيش الروسي، فقد أصبحت هدفًا لتفجيرات متعددة. تعرف على أكبر الحوادث الكارثية في محطات الطاقة النووية في العالم من خلال إنفوغراف "سبوتنيك".
أكبر الحوادث في محطات الطاقة النووية في العالم - سبوتنيك عربي
أكبر الحوادث في محطات الطاقة النووية في العالم - سبوتنيك عربي
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