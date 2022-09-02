https://sputnikarabic.ae/20220902/أكبر-الحوادث-في-محطات-الطاقة-النووية-في-العالم-1067199414.html
أكبر الحوادث في محطات الطاقة النووية في العالم
أكبر الحوادث في محطات الطاقة النووية في العالم
أصبحت محطة الطاقة النووية زابوروجيه في مدينة إنرغودار الأوكرانية الآن في دائرة الضوء عالميا. وباعتبارها أكبر منشأة نووية في منطقة أوروبية، تخضع الآن لسيطرة... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T15:20+0000
2022-09-02T15:20+0000
2022-09-02T15:20+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أكبر الحوادث في محطات الطاقة النووية في العالم
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أصبحت محطة الطاقة النووية زابوروجيه في مدينة إنرغودار الأوكرانية الآن في دائرة الضوء عالميا. وباعتبارها أكبر منشأة نووية في منطقة أوروبية، تخضع الآن لسيطرة الجيش الروسي، فقد أصبحت هدفًا لتفجيرات متعددة. تعرف على أكبر الحوادث الكارثية في محطات الطاقة النووية في العالم من خلال إنفوغراف "سبوتنيك".