https://sputnikarabic.ae/20220902/أوكرانيا-البلاد-تتوقع-استلام-دبابات-ليوبارد-2-من-ألمانيا-1067189785.html

أوكرانيا: البلاد تتوقع استلام دبابات "ليوبارد 2" من ألمانيا

أوكرانيا: البلاد تتوقع استلام دبابات "ليوبارد 2" من ألمانيا

دعا رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، ألمانيا إلى تزويد بلاده بدبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" (Leopard 2) الحديثة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T13:43+0000

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قال رئيس الوزراء الأوكراني اليوم الجمعة في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قبل زيارته لألمانيا:"نحتاج إلى تغييرات في فلسفة تسليم الأسلحة. أعني بهذا الحاجة إلى عمليات التسليم، بما في ذلك دبابات القتال الحديثة". وتابع: "نتوقع أن تزودنا الولايات المتحدة بدبابات أبرامز الخاصة بها، ونتوقع أن تأتي "ليوباردز 2" من ألمانيا. هذه دبابات حديثة تحتاجها أوكرانيا في ساحة المعركة".وكان المستشار أولاف شولتز قد رفض حتى الآن إمداد أوكرانيا بالدبابات الغربية الصنع مباشرة، وهو ما تطلبه كييف.في الوقت نفسه، قال شميغال إن "ألمانيا حققت في تقديره تقدمًا كبيرًا في دعم أوكرانيا بالسلاح". وأضاف: "لكننا بالطبع نرغب في الحصول على مزيد من الأسلحة والمعدات في أقرب وقت ممكن". كما دعا شميغال برلين إلى توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي "اريس-تي". وافقت الحكومة الألمانية سابقًا على أربعة أنظمة من هذا القبيل لأوكرانيا. وبحسب رئيس الوزراء، فإن كييف، مع ذلك، تحتاج إلى 12 وحدة من هذه الأسلحة.وأضاف شميغال إن أوكرانيا تأمل أيضًا في أن تواصل السلطات الألمانية جهودها لتقديم المساعدة المالية لبلاده. وقال: "نتوقع من المستشار شولتز دورًا رائدًا في تقديم المساعدة من صندوق النقد الدولي أو المفوضية الأوروبية. وبدون دعم دولي، فإن الاقتصاد الأوكراني مهدد بالتضخم المفرط". وحث رئيس الوزراء المواطنين الألمان، على الرغم من كل المشاكل في ألمانيا، على عدم إغفال ما يحدث في أوكرانيا. وقال: "لا أعتقد أنه من الممكن أن أتعب من النضال من أجل الحرية".يذكر أن شميغال يصل إلى ألمانيا السبت المقبل، ويجري محادثات يوم الأحد مع شولتز.وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، قامت ألمانيا بتزويد أوكرانيا بالفعل بالسلع العسكرية بقيمة 686 مليون يورو. وهكذا، أصبحت الجمهورية السوفيتية السابقة أهم متلق للأسلحة الألمانية من بين ما يسمى بـ "الدول الثالثة" - غير ذات العضوية في الناتو أو الشراكة معه.

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