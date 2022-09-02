https://sputnikarabic.ae/20220902/أوليانوف-موظفان-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يبقيان-بـشكل-دائم-في-محطة-زابوروجيه-1067173868.html
أوليانوف: موظفان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقيان بـ"شكل دائم" في محطة زابوروجيه
أوليانوف: موظفان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقيان بـ"شكل دائم" في محطة زابوروجيه
كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن اثنين من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في محطة زابوروجيه على أساس... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T09:07+0000
2022-09-02T09:07+0000
2022-09-02T09:07+0000
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روسيا
أوليانوف: موظفان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقيان بـ"شكل دائم" في محطة زابوروجيه
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كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن اثنين من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في محطة زابوروجيه على أساس دائم.