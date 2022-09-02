عربي
مراسل "سبوتنيك": سقوط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو السوري شمال شرق السويداء
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220902/أوليانوف-موظفان-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يبقيان-بـشكل-دائم-في-محطة-زابوروجيه-1067173868.html
أوليانوف: موظفان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقيان بـ"شكل دائم" في محطة زابوروجيه
أوليانوف: موظفان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقيان بـ"شكل دائم" في محطة زابوروجيه
كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن اثنين من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في محطة زابوروجيه على أساس... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T09:07+0000
2022-09-02T09:07+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

أوليانوف: موظفان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقيان بـ"شكل دائم" في محطة زابوروجيه

09:07 GMT 02.09.2022
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
كشف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن اثنين من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في محطة زابوروجيه على أساس دائم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала