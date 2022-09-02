https://sputnikarabic.ae/20220902/أول-اتصال-بين-وزيري-خارجية-المغرب-واليابان-بعد-أزمة-تيكاد-1067198147.html

أول اتصال بين وزيري خارجية المغرب واليابان بعد أزمة "تيكاد"

أول اتصال بين وزيري خارجية المغرب واليابان بعد أزمة "تيكاد"

أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، هي الأولى بعد أزمة قمة "تيكاد" التي انعقدت أواخر الشهر المنصرم... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T15:05+0000

2022-09-02T15:05+0000

2022-09-02T15:05+0000

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وقال بيان للخارجية المغربية نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "تباحث السيد ناصر بوريطة، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية الياباني، السيد يوشيماسا هاياشي".ولم يذكر البيان طبيعة القضايا التي ناقشها الوزيران المغربي والياباني.لكن هذا الاتصال يأتي بعد أزمة مقاطعة المغرب قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا في نسختها الثامنة "تيكاد 8"، التي انعقدت في الفترة بين 27 و28 أغسطس/آب المنصرم، بمشاركة 300 رجل أعمال من بينهم 100 من اليابان ومثلهم من أفريقيا وتونس.وقاطع المغرب القمة على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش أعمال القمة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وهو ما اعتبرته الرباط "عمل خطير وغير مبرر".ووقتها، قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس إن "الخطوة التي أقدمت عليها تونس عمل خطير وغير مبرر".وأضاف أن "هذا العمل أدانه الجميع، وأدانته كل مكونات الشعب المغربي، خاصة أنه يسيئ إلى مشاعر الشعب المغربي بكل مكوناته".ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، وجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، وتدعم تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي أقرّته الأمم المتحدة.ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.

https://sputnikarabic.ae/20220902/الحكومة-المغربية-تصرف-رئيس-تونس-خطير-1067175347.html

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