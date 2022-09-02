https://sputnikarabic.ae/20220902/إصابة-مستوطن-إسرائيلي-بجروح-في-عملية-طعن-شمالي-الخليل-وتحييد-منفذ-العملية-1067191277.html
إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح في عملية طعن شمالي الخليل وتحييد منفذ العملية
إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح في عملية طعن شمالي الخليل وتحييد منفذ العملية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحييد فلسطيني مسلح بسكين خلال محاولته الهجوم على أحد المستوطنين بالضفة الغربية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T14:01+0000
2022-09-02T14:01+0000
2022-09-02T14:01+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وجاء في بيان الجيش: "وردت تقارير عن هجوم باستخدام سكين في منطقة كريات أربع. تم تحييد منفذ الهجوم".وكان فلسطينيان قتلا، أمس الخميس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) وهو من مخيم العين، أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، ونقل على إثرها إلى المستشفى ليعلن عن استشهاده لاحقا".كما ذكرت مصادر محلية أخرى، أن "الشاب يزن عفانة (26 عاما) من مخيم قلنديا بمدينة البيرة شمال القدس المحتلة، استشهد خلال المواجهات التي اندلعت في حي سطح مرحبا"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال داهمت عددا من المنزل في الحي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح في عملية طعن شمالي الخليل وتحييد منفذ العملية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحييد فلسطيني مسلح بسكين خلال محاولته الهجوم على أحد المستوطنين بالضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك
. وجاء في بيان الجيش: "وردت تقارير عن هجوم باستخدام سكين في منطقة كريات أربع. تم تحييد منفذ الهجوم".
وكان فلسطينيان قتلا، أمس الخميس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) وهو من مخيم العين، أصيب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة، ونقل على إثرها إلى المستشفى ليعلن عن استشهاده لاحقا".
كما ذكرت مصادر محلية أخرى
، أن "الشاب يزن عفانة (26 عاما) من مخيم قلنديا بمدينة البيرة شمال القدس المحتلة، استشهد خلال المواجهات التي اندلعت في حي سطح مرحبا"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال داهمت عددا من المنزل في الحي".