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https://sputnikarabic.ae/20220902/إعصار-هينامنور-يضرب-جزر-أوكيناوا-اليابانية-والسلطات-تجلي-أكثر-من-400-ألف-شخص-بسبب-الفيضانات-1067172553.html
إعصار "هينامنور" يضرب جزر أوكيناوا اليابانية والسلطات تجلي أكثر من 400 ألف شخص بسبب الفيضانات
إعصار "هينامنور" يضرب جزر أوكيناوا اليابانية والسلطات تجلي أكثر من 400 ألف شخص بسبب الفيضانات
أكدت الأرصاد الجوية اليابانية أن إعصار "هينامنور" القوي، يتحرك ببطء من موقعه الحالي نحو جزر أوكيناوا، اليوم الجمعة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T08:26+0000
2022-09-02T08:26+0000
العالم
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ووفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، فمن المتوقع أن يقترب الإعصار من جزر ساكيشيما قبالة جزيرة أوكيناوا الرئيسية مساء السبت، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب موجات قوية وموجات عالية في محافظة أقصى جنوب اليابان.وكانت تعليمات قد صدرت إلى أكثر من 400 ألف مواطن ياباني بالإخلاء بسبب الإعلان عن أعلى مستوى من الخطر المرتبط بنوع جديد في محافظة شيزوكا الجنوبية.وحسبما ذكرته الإذاعة فإن المنطقة شهدت 118 ملم من الأمطار في ساعة واحدة ما زاد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، مضيفة أنه تم نصح المواطنين اليابانيين بالبقاء فوق مستوى الطابق الثاني.
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إعصار "هينامنور" يضرب جزر أوكيناوا اليابانية والسلطات تجلي أكثر من 400 ألف شخص بسبب الفيضانات

08:26 GMT 02.09.2022
© AP Photo / Mark Bakerفيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022
فيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Mark Baker
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أكدت الأرصاد الجوية اليابانية أن إعصار "هينامنور" القوي، يتحرك ببطء من موقعه الحالي نحو جزر أوكيناوا، اليوم الجمعة.
ووفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، فمن المتوقع أن يقترب الإعصار من جزر ساكيشيما قبالة جزيرة أوكيناوا الرئيسية مساء السبت، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب موجات قوية وموجات عالية في محافظة أقصى جنوب اليابان.
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وكانت تعليمات قد صدرت إلى أكثر من 400 ألف مواطن ياباني بالإخلاء بسبب الإعلان عن أعلى مستوى من الخطر المرتبط بنوع جديد في محافظة شيزوكا الجنوبية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن نهر ماجومي بالقرب من جسر ياهاغي في مدينة هاماماتسو يمر بمرحلة فيضان بسبب الأمطار الغزيرة.

وحسبما ذكرته الإذاعة فإن المنطقة شهدت 118 ملم من الأمطار في ساعة واحدة ما زاد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، مضيفة أنه تم نصح المواطنين اليابانيين بالبقاء فوق مستوى الطابق الثاني.
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