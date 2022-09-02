https://sputnikarabic.ae/20220902/إعلام-أغلب-محطات-الوقود-اللبنانية-تغلق-أبوابها-بسبب-ارتفاع-الدولار-1067176109.html
إعلام: أغلب محطات الوقود اللبنانية تغلق أبوابها بسبب ارتفاع الدولار
إعلام: أغلب محطات الوقود اللبنانية تغلق أبوابها بسبب ارتفاع الدولار
قالت تقارير إعلامية إن أغلب محطات الوقود اللبنانية بدأت تغلق أبوابها نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T09:58+0000
2022-09-02T09:58+0000
2022-09-02T09:58+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لبيان نشره موقع النشرة اللباني، فقد أعلن تجمع أصحاب محطات الوقود، أن ارتفاع سعر دولار السوق السوداء جعل أغلب المحطات تغلق أبوابها.وعلل هذا الإغلاق بأن فارق السعر أصبح يشكل عبئا على المحطات، حيث وصل الفارق إلى أكثر من 70%.وقال البيان: "بعد ارتفاع سعر دولار السوق السوداء، وأصبح الفرق يشكّل أكثر من 70 بالمئة من الجعالة الّتي من الأصل لا تصل كلّها ولا تكفي لسدّ حاجات المحطّات، وبعد أن كنّا نبّهنا في المؤتمر الصّحافي بتاريخ 23/8/2022 إلى أنّ الإقفال سيكون قسريًا، بدأنا نرى أغلبيّة المحطّات تغلق أبوابها، لوقف النّزف الّذي بدأ منذ بداية الأزمة؛ في ظلّ عدم اكتراث من المعنيّين".ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بما سجله الدولار أمس الخميس، في السوق السوداء، حيث وصل إلى 33 ألفاً و400 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 33 ألفاً و500 ليرة لكل دولار أمريكي.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، خاصة عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت وتعثر المسار السياسي لفترة طويلة، بسبب الفشل في الاتفاق على تشكيل حكومة.
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أخبار لبنان
إعلام: أغلب محطات الوقود اللبنانية تغلق أبوابها بسبب ارتفاع الدولار
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قالت تقارير إعلامية إن أغلب محطات الوقود اللبنانية بدأت تغلق أبوابها نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ووفقا لبيان
نشره موقع النشرة اللباني، فقد أعلن تجمع أصحاب محطات الوقود، أن ارتفاع سعر دولار السوق السوداء جعل أغلب المحطات تغلق أبوابها.
وعلل هذا الإغلاق بأن فارق السعر أصبح يشكل عبئا على المحطات، حيث وصل الفارق إلى أكثر من 70%.
وقال البيان: "بعد ارتفاع سعر دولار
السوق السوداء، وأصبح الفرق يشكّل أكثر من 70 بالمئة من الجعالة الّتي من الأصل لا تصل كلّها ولا تكفي لسدّ حاجات المحطّات، وبعد أن كنّا نبّهنا في المؤتمر الصّحافي بتاريخ 23/8/2022 إلى أنّ الإقفال سيكون قسريًا، بدأنا نرى أغلبيّة المحطّات تغلق أبوابها، لوقف النّزف الّذي بدأ منذ بداية الأزمة؛ في ظلّ عدم اكتراث من المعنيّين".
وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية قد ارتفع اليوم الجمعة ووصل إلى 35500 ليرة للبيع، و35600 ليرة للشراء.
ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بما سجله الدولار أمس الخميس، في السوق السوداء، حيث وصل إلى 33 ألفاً و400 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 33 ألفاً و500 ليرة لكل دولار أمريكي.
وقد أصدر مصرف لبنان المركزي تعميمَينِ أحدهما لحاملي الليرة من المواطنين والمؤسسات الذين يريدون تحويلها إلى الدولار، بينما كان الثاني إلى المصارف
، وهو ما أثر سلبا على سعر الدولار.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، خاصة عقب حادثة انفجار مرفأ بيروت وتعثر المسار السياسي لفترة طويلة، بسبب الفشل في الاتفاق على تشكيل حكومة.