https://sputnikarabic.ae/20220902/إيران-أمريكا-ترى-أن-الرد-البناء-على-مسودة-الاتفاق-النووي-هو-القبول-بشروطها-1067181241.html

إيران: أمريكا ترى أن الرد "البناء" على مسودة الاتفاق النووي هو القبول بشروطها

إيران: أمريكا ترى أن الرد "البناء" على مسودة الاتفاق النووي هو القبول بشروطها

قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، محمد مرندي، إنه في حال اتخذت الولايات المتحدة قرارا صائبا، يمكن التوصل إلى اتفاق سريع. 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T11:25+0000

2022-09-02T11:25+0000

2022-09-02T11:25+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف مرندي عبر تويتر، اليوم الجمعة، أن "الأمريكيين يرون أن الرد البناء هو القبول بشروطهم، لكن إيران ترى أنه الاتفاق المتوازن والمضمون".وفي تغريدة أخرى، أشار مرندي إلى أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة تعرف أن رد إيران منطقي للغاية.وتابع: "المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون قالوا سابقاً أن المصطلحات مهمة من أجل توقيع الاتفاق الذي (يمكن أن يحدث في غضون أيام)".وأكد أنه "يجب ألا يكون هناك أي غموض يمكن استخدامه لاحقا لتقويض الاتفاق. الأمر ليس معقدا".وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني أن طهران أرسلت ردا "بناء" على مقترحات واشنطن بشأن إحياء خطة الاتفاق النووي.غير أن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صرح لـ"سبوتنيك"، بأن واشنطن تلقت رد طهران على المقترحات الأمريكية وتدرسها، لكنها "غير بناءة".وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

https://sputnikarabic.ae/20220902/الولايات-المتحدة-رد-إيران-على-المقترحات-الأمريكية-بشأن-الاتفاق-النووي-بـغير-بناء-1067167329.html

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