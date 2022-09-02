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https://sputnikarabic.ae/20220902/إيران-تقول-إنها-تتحول-إلى-قوة-عظمى-في-صناعة-طائرات-مسيرة-لا-تكشفها-الرادارات-1067201658.html
إيران تقول إنها تتحول إلى قوة عظمى في صناعة طائرات مسيرة لا تكشفها الرادارات
إيران تقول إنها تتحول إلى قوة عظمى في صناعة طائرات مسيرة لا تكشفها الرادارات
قال قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي في إيران، العميد عباس عظيمي، إن بلاده تمضي نحو التحول إلى قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T15:38+0000
2022-09-02T15:38+0000
العالم
إيران
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وأضاف عظيمي في كلمة له بمدينة تبريز (شمال غرب) الجمعة، أن قدرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي لا يكتشفها الرادار، تتحدى قوى ما وراء المنطقة، على حد تعبيره.وتابع: "إيران تبني الآن مدنا للطائرات المسيرة وتملك طائرات مسيرة مختلفة ومتنوعة ومحلية الصنع في مجال الرصد والاعتراض والاشتباك، وقد قامت قوات الدفاع الجوي مؤخرا بنقل أنظمة أرضية مضادة للطائرات إلى السماء بواسطة الطائرات المسيرة وهذا لا نظير له في العالم".وقال إن "هناك ثلاثة أنواع من منظومات الاشتباك تحمي سماء إيران، وإن قوات الدفاع الجوي تفعل ما تعلن عنه حين توجه الإنذارات وإن أي معتد سيجابه بنيران قوات الدفاع الجوي".وأكد:وشدد العميد عظيمي على أن "الرادارت المتطورة الإيرانية باتت تغطي مسافة 3 آلاف كيلومتر خارج حدود البلاد وأن هذه الرادارت محلية الصنع تغطي كامل سماء إيران أيضا".
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العالم, إيران
العالم, إيران

إيران تقول إنها تتحول إلى قوة عظمى في صناعة طائرات مسيرة لا تكشفها الرادارات

15:38 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / -طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / -
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قال قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي في إيران، العميد عباس عظيمي، إن بلاده تمضي نحو التحول إلى قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة.
وأضاف عظيمي في كلمة له بمدينة تبريز (شمال غرب) الجمعة، أن قدرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي لا يكتشفها الرادار، تتحدى قوى ما وراء المنطقة، على حد تعبيره.
وتابع: "إيران تبني الآن مدنا للطائرات المسيرة وتملك طائرات مسيرة مختلفة ومتنوعة ومحلية الصنع في مجال الرصد والاعتراض والاشتباك، وقد قامت قوات الدفاع الجوي مؤخرا بنقل أنظمة أرضية مضادة للطائرات إلى السماء بواسطة الطائرات المسيرة وهذا لا نظير له في العالم".
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وقال إن "هناك ثلاثة أنواع من منظومات الاشتباك تحمي سماء إيران، وإن قوات الدفاع الجوي تفعل ما تعلن عنه حين توجه الإنذارات وإن أي معتد سيجابه بنيران قوات الدفاع الجوي".
وأكد:
"نحن لا نسعى للحرب لكن أمن بلادنا هو خطنا الأحمر وبفضل الله تعالى فإن عمق النفوذ الاستراتيجي لإيران يتزايد باستمرار".
وشدد العميد عظيمي على أن "الرادارت المتطورة الإيرانية باتت تغطي مسافة 3 آلاف كيلومتر خارج حدود البلاد وأن هذه الرادارت محلية الصنع تغطي كامل سماء إيران أيضا".
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