https://sputnikarabic.ae/20220902/ارتفاع-أسعار-كهرباء-وغاز-القطاع-الصناعي-في-تركيا-1067180771.html
ارتفاع أسعار كهرباء وغاز القطاع الصناعي في تركيا
ارتفاع أسعار كهرباء وغاز القطاع الصناعي في تركيا
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية، ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، للقطاع الصناعي. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T11:05+0000
2022-09-02T11:05+0000
2022-09-02T11:05+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت الهيئة أنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 في المئة، وبنسبة 30 في المئة للقطاع العام والخدمات، و50 في المئة للقطاع الصناعي، وفقا لوكالة "ومع".وأفادت شركة "بوتاش" الحكومية المستوردة للطاقة، أنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 في المئة و47.6 في المئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 في المئة للمستخدمين الصناعيين الكبار.وأوضحت هيئة تنظيم الطاقة و"بوتاش"، أن زيادات الأسعار، تعود إلى الوضع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة "كوفيد-19".ويتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم للأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم.
https://sputnikarabic.ae/20220829/أسعار-الكهرباء-في-أوروبا-تسجل-مستوى-مرتفعا-غير-مسبوق-1066973112.html
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أخبار تركيا اليوم
ارتفاع أسعار كهرباء وغاز القطاع الصناعي في تركيا
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أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية، ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، للقطاع الصناعي.
وذكرت الهيئة أنها رفعت أسعار الكهرباء
المنزلية بنسبة 20 في المئة، وبنسبة 30 في المئة للقطاع العام والخدمات، و50 في المئة للقطاع الصناعي، وفقا لوكالة "ومع".
وأفادت شركة "بوتاش" الحكومية المستوردة للطاقة، أنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 في المئة و47.6 في المئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 في المئة للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وأوضحت هيئة تنظيم الطاقة و"بوتاش"، أن زيادات الأسعار، تعود إلى الوضع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة "كوفيد-19".
ويتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم للأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم.