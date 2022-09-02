الأول من نوعه.. إسرائيل تستضيف الحوار الاستراتيجي المشترك مع ألمانيا
استضافت إسرائيل خلال اليومين الماضيين اللقاء الأول للحوار الاستراتيجي المشترك لبلادها وألمانيا الذي عقد بمشاركة كبار منظومة الأمن القومي في كلا البلدين.
وأكد عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن بلاده استضافت اللقاء الأول للحوار الاستراتيجي المشترك لبلادها وألمانيا، وترأس هذا الحوار مستشارا الأمن القومي للبلدين والمديران العامان لوزارتي الخارجية.
إستضافت إسرائيلي يومي 1-2 أيلول 2022 في أورشليم اللقاء الأول للحوار الاستراتيجي المشترك لإسرائيل وألمانيا الذي عُقد بمشاركة كبار منظومة الأمن القومي في كلا البلدين. pic.twitter.com/DyO7zqGImG— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 2, 2022
وانضم للحوار الاستراتيجي مع ألمانيا من الجانب الإسرائيلي، رؤساء الأجهزة الاستخباراتية "الموساد والشاباك"، ومدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، ونظراؤهم الألمان.
מפגש ביטחוני בדרג ביטחוני ומודיעיני בין ישראל וגרמניה. בפגישה השתתפו ראשי המוסד והשב"כ ומקביליהם הגרמניים - https://t.co/YsVFL1Ac4J— DEBKAfile Hebrew (@debka_hebrew) September 2, 2022
وناقش المشاركون في الحوار الاستراتيجي بين إسرائيل وألمانيا سلسلة من القضايا الخاصة بالأمن القومي، حيث اطلع المشاركون الإسرائيليون نظراءهم الألمان على ما أسموه بـ"الخطر الذي تواجهه إسرائيل والمتمثل في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".
وبدوره، ذكر الموقع الإلكتروني العبري ديبكا، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الحوار الاستراتيجي فريد من نوعه، في وقت اتفق الطرفان على مواصلة إجراء هذا الحوار مستقبلا بشكل ممنهج.
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר אשל נפגש היום בירושלים עם מנכ"ל משרד ההגנה הגרמני, בנדיקט צימר, כחלק מהעמקת הדיאלוג הביטחוני בין משרדי ההגנה של שתי המדינות.— משרד הביטחון (@MoDIsrael) September 2, 2022
בפגישה השתתף גם ראש מפא"ת, תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד והיא עסקה בשיתופי פעולה עתידיים בתחומי המחקר ופיתוח יכולות. pic.twitter.com/hRgcNT2VAj
فيما أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مديرها العام الجنرال أمير إيشل قد التقى بنظيره الألماني، بنديكت تسيمر، في إطار تعميق الحوار الأمني بين وزارتي الدفاع في البلدين، وناقشا معا التعاون المستقبلي في مجالات البحث وتنمية القدرات.