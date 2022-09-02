https://sputnikarabic.ae/20220902/الإمارات-الحبس-سنتين-وغرامة-تصل-إلى-مليون-درهم-لكل-من-استخدم-الروبوتات-لنشر-أخبار-مزيفة--1067182389.html
الإمارات... الحبس سنتين وغرامة تصل إلى مليون درهم لكل من استخدم "الروبوتات" لنشر أخبار مزيفة
الإمارات... الحبس سنتين وغرامة تصل إلى مليون درهم لكل من استخدم "الروبوتات" لنشر أخبار مزيفة
شددت النيابة العامة الإماراتية على ضرورة عدم استخدام الروبوتات الإلكترونية في نشر أخبار مزيفة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T11:52+0000
2022-09-02T11:52+0000
2022-09-02T11:52+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لبيان نشرته النيابة العامة الإماراتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن "كل من أنشأ أو عدل روبوتا إلكترونيا بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من ذلك سوف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم".وفيما أشارت إلى أن العقوبة يتم تشديدها عند تعدد الجناة، فقد أوضحت أن السند القانوني لتلك العقوبة، هو المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات... الحبس سنتين وغرامة تصل إلى مليون درهم لكل من استخدم "الروبوتات" لنشر أخبار مزيفة
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شددت النيابة العامة الإماراتية على ضرورة عدم استخدام الروبوتات الإلكترونية في نشر أخبار مزيفة.
ووفقا لبيان نشرته النيابة العامة الإماراتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن "كل من أنشأ أو عدل روبوتا إلكترونيا بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة
أو تمكين الغير من ذلك سوف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم".
وفيما أشارت إلى أن العقوبة يتم تشديدها عند تعدد الجناة، فقد أوضحت أن السند القانوني
لتلك العقوبة، هو المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021.