عربي
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلات أوكرانية طورت لحمل صواريخ "هارم" أمريكية
https://sputnikarabic.ae/20220902/الإمارات-الحبس-سنتين-وغرامة-تصل-إلى-مليون-درهم-لكل-من-استخدم-الروبوتات-لنشر-أخبار-مزيفة--1067182389.html
الإمارات... الحبس سنتين وغرامة تصل إلى مليون درهم لكل من استخدم "الروبوتات" لنشر أخبار مزيفة
الإمارات... الحبس سنتين وغرامة تصل إلى مليون درهم لكل من استخدم "الروبوتات" لنشر أخبار مزيفة
شددت النيابة العامة الإماراتية على ضرورة عدم استخدام الروبوتات الإلكترونية في نشر أخبار مزيفة. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T11:52+0000
2022-09-02T11:52+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063687425_0:2:2880:1622_1920x0_80_0_0_79918dd543d908fe369f1034399119e5.jpg
ووفقا لبيان نشرته النيابة العامة الإماراتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن "كل من أنشأ أو عدل روبوتا إلكترونيا بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من ذلك سوف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم".وفيما أشارت إلى أن العقوبة يتم تشديدها عند تعدد الجناة، فقد أوضحت أن السند القانوني لتلك العقوبة، هو المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063687425_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_e9bf196de484bdc8d8d952636da31ff5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات... الحبس سنتين وغرامة تصل إلى مليون درهم لكل من استخدم "الروبوتات" لنشر أخبار مزيفة

11:52 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Maksm Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورروبوت يصافح أحد زوار منتدى سانت بطرسبرغ
روبوت يصافح أحد زوار منتدى سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Maksm Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شددت النيابة العامة الإماراتية على ضرورة عدم استخدام الروبوتات الإلكترونية في نشر أخبار مزيفة.
ووفقا لبيان نشرته النيابة العامة الإماراتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن "كل من أنشأ أو عدل روبوتا إلكترونيا بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من ذلك سوف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم".
وفيما أشارت إلى أن العقوبة يتم تشديدها عند تعدد الجناة، فقد أوضحت أن السند القانوني لتلك العقوبة، هو المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала