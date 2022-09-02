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البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا من الغرق
البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا من الغرق
قالت القوات البحرية التونسية "جيش البحر" إنها أنقذت، اليوم الجمعة، 73 ‏مهاجرا غير شرعيا من الغرق‎.‎ 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T20:07+0000
2022-09-02T20:07+0000
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وحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في 4 عمليات مختلفات بكل من سواحل جربة وقليبية.وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.وتكررت عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.
https://sputnikarabic.ae/20220626/-مهاجرون-تونسيون-يحتجون-داخل-مركز-حجز-وترحيل-إيطالي-1064220942.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا من الغرق

20:07 GMT 02.09.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالجيش التونسي، القوات البحرية
الجيش التونسي، القوات البحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
الجيش التونسي، القوات البحرية
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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قالت القوات البحرية التونسية "جيش البحر" إنها أنقذت، اليوم الجمعة، 73 ‏مهاجرا غير شرعيا من الغرق‎.‎
وحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في 4 عمليات مختلفات بكل من سواحل جربة وقليبية.
وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
مهاجرون تونسيون يحتجون داخل مركز حجز وترحيل إيطالي
26 يونيو, 10:13 GMT
وتكررت عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.
وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.
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