https://sputnikarabic.ae/20220902/البحرية-التونسية-تنقذ-73-مهاجرا-من-الغرق-1067211328.html
البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا من الغرق
البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا من الغرق
قالت القوات البحرية التونسية "جيش البحر" إنها أنقذت، اليوم الجمعة، 73 مهاجرا غير شرعيا من الغرق. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T20:07+0000
2022-09-02T20:07+0000
2022-09-02T20:07+0000
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وحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في 4 عمليات مختلفات بكل من سواحل جربة وقليبية.وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.وتكررت عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.
https://sputnikarabic.ae/20220626/-مهاجرون-تونسيون-يحتجون-داخل-مركز-حجز-وترحيل-إيطالي-1064220942.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
البحرية التونسية تنقذ 73 مهاجرا من الغرق
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قالت القوات البحرية التونسية "جيش البحر" إنها أنقذت، اليوم الجمعة، 73 مهاجرا غير شرعيا من الغرق.
وحسب وكالة
تونس أفريقيا للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في 4 عمليات مختلفات بكل من سواحل جربة وقليبية.
وقامت القوات البحرية بتسليم المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.
وتكررت عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.
وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.