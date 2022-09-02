https://sputnikarabic.ae/20220902/البنوك-الإماراتية-تحقق-أكثر-من-20-مليار-درهم-زيادة-في-استثماراتها-1067176313.html
البنوك الإماراتية تحقق أكثر من 20 مليار درهم زيادة في استثماراتها
البنوك الإماراتية تحقق أكثر من 20 مليار درهم زيادة في استثماراتها
أكد مصرف الإمارات المركزي، أن البنوك الإماراتية حققت زيادة في استثماراتها، تبلغ 20.2 مليار درهم. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T10:04+0000
2022-09-02T10:04+0000
2022-09-02T10:04+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، التي نشرها موقع "الإمارات اليوم"، فإن الزيادة التي تمت على أساس سنوي بلغت 4.3%، وهو ما يقدر بـ 20.2 مليار درهم، (قرابة الـ6 مليارات دولار).ولفتت إلى أن البنوك وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري حققت ما يقارب الـ13.2 مليار درهم، وهو ما يوازي 2.8% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2021.وأوضحت الإحصائيات أن حصة استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، بلغت "نحو 30.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149.2 مليار درهم نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 26.2% مقابل 118.2 مليار خلال يونيو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.13% مقابل 149 مليار درهم خلال مايو/ أيار 2022".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
البنوك الإماراتية تحقق أكثر من 20 مليار درهم زيادة في استثماراتها
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أكد مصرف الإمارات المركزي، أن البنوك الإماراتية حققت زيادة في استثماراتها، تبلغ 20.2 مليار درهم.
ووفقا لأحدث
إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، التي نشرها موقع "الإمارات اليوم"، فإن الزيادة التي تمت على أساس سنوي بلغت 4.3%، وهو ما يقدر بـ 20.2 مليار درهم، (قرابة الـ6 مليارات دولار).
ولفتت إلى أن البنوك وخلال الستة
أشهر الأولى من العام الجاري حققت ما يقارب الـ13.2 مليار درهم، وهو ما يوازي 2.8% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2021.
وأوضحت الإحصائيات أن حصة استثمارات البنوك في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، بلغت "نحو 30.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149.2 مليار درهم نهاية
يونيو/حزيران الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 26.2% مقابل 118.2 مليار خلال يونيو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 0.13% مقابل 149 مليار درهم خلال مايو/ أيار 2022".