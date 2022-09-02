https://sputnikarabic.ae/20220902/البيت-الأبيض-كبير-مستشاري-المناخ-لبايدن-تغادر-منصبها-وبوديستا-مستشارا-للطاقة-1067210802.html

البيت الأبيض: كبير مستشاري المناخ لبايدن تغادر منصبها وبوديستا مستشارا للطاقة

البيت الأبيض: كبير مستشاري المناخ لبايدن تغادر منصبها وبوديستا مستشارا للطاقة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن كبير مستشاري المناخ للرئيس الأمريكي، جو بايدن، جينا مكارثي، ‏ستغادر منصبها في وقت لاحق من الشهر الجاري.‏ 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T19:25+0000

2022-09-02T19:25+0000

2022-09-02T19:25+0000

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العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن جون بوديستا، الذي كان رئيس أركان الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، وكذلك رئيس حملة هيلاري كلينتون الانتخابية لعام 2016، سيتولى منصب المستشار الجديد للطاقة الرئاسية في إدارة بايدن.وقال البيت الأبيض في بيان له: "اليوم، أعلن الرئيس جو بايدن أن جون بوديستا سيعمل كمستشار أول للرئيس لابتكار الطاقة النظيفة وتنفيذها، وسيتم ترقية، علي زيدي، إلى مساعد الرئيس ومستشار المناخ الوطني، وستغادر جينا مكارثي البيت الأبيض في 16 سبتمبر/ أيلول"وسيشرف بوديستا على تنفيذ أحكام قانون خفض التضخم المتعلق بالطاقة النظيفة والمناخ، بالإضافة إلى رئاسة القوة الوطنية للمناخ التي يرأسها الرئيس، بينما سيشغل علي الزيدي منصب نائب رئيس فرقة العمل، وفقا للبيت الأبيض.وشكر بايدن في بيان له مستشارة المناخ المنتهية ولايتها، جينا مكارثي، على وقت عملها في إدارته، وتمنى لها كل التوفيق عند مغادرتها البيت الأبيض، كما أشاد بمستشار الطاقة القادم، جون بوديستا.وقال بايدن في بيانه: "نحن محظوظون بأن جون بوديستا سيقود ابتكاراتنا المستمرة، إن جذوره العميقة في سياسة المناخ والطاقة النظيفة وخبرته في المستويات الحكومية العليا تعني أنه يمكننا حقا أن نبدأ العمل على الأرض للاستفادة من فرصة الطاقة النظيفة الهائلة أمامنا".ونال جون بوديستا شهر بتكوين آلاف رسائل البريد الإليكتروني، خلال فترة عمله كمدير لحملة هيلاري كلينتون، خلال انتخابات عام 2016، والتي سربها موقع "ويكيليكس".

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