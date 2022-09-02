https://sputnikarabic.ae/20220902/الحكومة-اليابانية-ترغب-في-مقاطعة-الأقراص-المرنة-وآلات-الفاكس-1067201053.html
الحكومة اليابانية ترغب في مقاطعة الأقراص المرنة وآلات الفاكس
الحكومة اليابانية ترغب في مقاطعة الأقراص المرنة وآلات الفاكس
أكد وزير الشؤون الرقمية المعين حديثًا في اليابان، إعلان "الحرب على الأقراص المرنة" في التعاملات الحكومية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T15:25+0000
2022-09-02T15:25+0000
2022-09-02T15:25+0000
مجتمع
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وتساءل الوزير الجديد تارو كونو في مؤتمر صحفي: "من أين يشتري المرء قرصا مرنا هذه الأيام؟ إن جيل الشباب قد لا يعرف كيف يبدو شكل تلك الأشياء"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وأضاف كونو أن وزارته ستعمل على تعديل اللوائح التي تتطلب استخدام الأقراص المرنة، بحيث يمكن للأشخاص إرسال النماذج والتطبيقات عبر الإنترنت بدلا من ذلك.كما أعرب وزير الشؤون الرقمية في اليابان، تارو كونو، عن رغبته في التخلص من أجهزة الفاكس، وأنه يخطط لتحقيق هذه الخطوة.ولا يزال هناك نحو 1900 إجراء حكومي في اليابان تتطلب استخدام الأقراص، بما في ذلك الأقراص المرنة والأقراص المدمجة والأقراص الصغيرة لإرسال النماذج والتطبيقات.وكانت الحكومة الأمريكية تستخدم الأقراص المرنة حتى عام 2019، حين توصلت إلى "حل التخزين الرقمي ذي الحالة الصلبة عالي الأمان".
https://sputnikarabic.ae/20220112/ويندوز-11-يستخدم-تقنية-جديدة-مكان-الأقراص-المرنة-1055296334.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
الحكومة اليابانية ترغب في مقاطعة الأقراص المرنة وآلات الفاكس
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أكد وزير الشؤون الرقمية المعين حديثًا في اليابان، إعلان "الحرب على الأقراص المرنة" في التعاملات الحكومية.
وتساءل الوزير الجديد تارو كونو في مؤتمر صحفي: "من أين يشتري المرء قرصا مرنا هذه الأيام؟ إن جيل الشباب قد لا يعرف كيف يبدو شكل تلك الأشياء"، وفقا لهيئة
الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضاف كونو أن وزارته ستعمل على تعديل اللوائح التي تتطلب استخدام الأقراص المرنة، بحيث يمكن للأشخاص إرسال النماذج والتطبيقات عبر الإنترنت بدلا من ذلك.
كما أعرب وزير الشؤون الرقمية في اليابان، تارو كونو، عن رغبته في التخلص من أجهزة الفاكس، وأنه يخطط لتحقيق هذه الخطوة.
ولا يزال هناك نحو 1900 إجراء حكومي في اليابان تتطلب استخدام الأقراص، بما في ذلك الأقراص المرنة والأقراص المدمجة والأقراص الصغيرة لإرسال النماذج والتطبيقات.
وكانت الحكومة الأمريكية تستخدم الأقراص المرنة حتى عام 2019، حين توصلت إلى "حل التخزين الرقمي ذي الحالة الصلبة عالي الأمان".