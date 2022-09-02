https://sputnikarabic.ae/20220902/الخارجية-الأمريكية-تدين-محاولة-اغتيال-نائبة-رئيس-الأرجنتين-1067208102.html
الخارجية الأمريكية تدين محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين
الخارجية الأمريكية تدين محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة ،محاولة اغتيال تعرضت لها نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز دي كيرشنر الليلة الماضية. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T17:16+0000
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وقال وزير الخارجية الأمريكي أتوني بلينكين "الولايات المتحدة تدين بشدة محاولة اغتيال نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر".وأضاف بلينكن في تغريدة بحسابه على تويتر "نقف مع الأرجنتين حكومة وشعبا في نبذ العنف والكراهية".ومساء أمس الجمعة، ألقت السلطات الأرجنتينية القبض على رجل كان يهم باغتيال دي كيرشنر بعدما صوب مسدسا إلى رأسها من مسافة قريبة خارج منزلها في العاصمة بوينس آيرس.تم توثيق الحدث على الهواء مباشرة مع وصول مئات النشطاء لإظهار الدعم لدي كيرشنر، التي تحاكم بتهمة الفساد.والمشتبه به يدعى فرناندو أندريس سيباج مونتيل، وهو مواطن من أصل برازيلي يبلغ من العمر 35 عاما ويميني متطرف، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لديه وشم النازيين الجدد على جسده، وسبق توقيفه لحيازته سلاح.تم القبض على مونتيل على الفور بعد محاولة الاغتيال، والتي فشلت على ما يبدو بسبب تعطل في السلاح حيث لم تنطلق الرصاصة رغم ضغطه على الزناد.شغلت دي كيرشنر منصب نائب الرئيس منذ عام 2019 وبين عامي 2007 و2015 شغلت منصب رئيس الأرجنتين، حيث اتُهمت بسلسلة من قضايا الفساد.وتطالب المعارضة في الأرجنتين بإقالتها ويحتج النشطاء منذ عدة أيام خارج مقر إقامتها.وتنتظر دي كيرشنر هذه الأيام قرار المحكمة بشأن طلب المدعي الفيدرالي الحكم عليها بالسجن 12 عاما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الخارجية الأمريكية تدين محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين
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أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة ،محاولة اغتيال تعرضت لها نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا فرنانديز دي كيرشنر الليلة الماضية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أتوني بلينكين "الولايات المتحدة تدين بشدة محاولة اغتيال نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر".
وأضاف بلينكن في تغريدة بحسابه على تويتر "نقف مع الأرجنتين حكومة وشعبا في نبذ العنف والكراهية".
ومساء أمس الجمعة، ألقت السلطات الأرجنتينية القبض على رجل كان يهم باغتيال دي كيرشنر
بعدما صوب مسدسا إلى رأسها من مسافة قريبة خارج منزلها في العاصمة بوينس آيرس.
تم توثيق الحدث على الهواء مباشرة مع وصول مئات النشطاء لإظهار الدعم لدي كيرشنر، التي تحاكم بتهمة الفساد.
والمشتبه به يدعى فرناندو أندريس سيباج مونتيل، وهو مواطن من أصل برازيلي يبلغ من العمر 35 عاما ويميني متطرف، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لديه وشم النازيين الجدد على جسده، وسبق توقيفه لحيازته سلاح.
تم القبض على مونتيل على الفور بعد محاولة الاغتيال، والتي فشلت على ما يبدو بسبب تعطل في السلاح حيث لم تنطلق الرصاصة رغم ضغطه على الزناد.
شغلت دي كيرشنر منصب نائب الرئيس منذ عام 2019 وبين عامي 2007 و2015 شغلت منصب رئيس الأرجنتين، حيث اتُهمت بسلسلة من قضايا الفساد.
وتطالب المعارضة في الأرجنتين بإقالتها ويحتج النشطاء منذ عدة أيام خارج مقر إقامتها.
وتنتظر دي كيرشنر هذه الأيام قرار المحكمة بشأن طلب المدعي الفيدرالي الحكم عليها بالسجن 12 عاما.