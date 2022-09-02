https://sputnikarabic.ae/20220902/الخارجية-الروسية-لافروف-يعتزم-الاجتماع-بجامعة-الدول-العربية-في-نيويورك-1067169769.html
الخارجية الروسية: لافروف يعتزم الاجتماع بجامعة الدول العربية في نيويورك
الخارجية الروسية: لافروف يعتزم الاجتماع بجامعة الدول العربية في نيويورك
كشف مسؤول في الخارجية الروسية، صباح اليوم الجمعة، عزم روسيا إجراء مباحثات مع مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا. 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T07:00+0000
2022-09-02T07:00+0000
2022-09-02T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء الإعلان على لسان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها، إن وزير الخارجية الروسي سيعقد خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاءات عدة أبرزها مع مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا". وأشار كينشاك إلى أن الدول العربية تقيّم بموضوعية الأحداث الجارية في أوكرانيا وتفهم الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي.وفي وقت سابق، أعربت جامعة الدول العربية، أمس الاثنين، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا و"تدهور الأوضاع الإنسانية" بها، ووجهت توصية إلى الدول الأعضاء من أجل حل الأزمة وضمان سلامة الرعايا العرب في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: لافروف يعتزم الاجتماع بجامعة الدول العربية في نيويورك
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كشف مسؤول في الخارجية الروسية، صباح اليوم الجمعة، عزم روسيا إجراء مباحثات مع مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا.
وجاء الإعلان على لسان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها، إن وزير الخارجية الروسي سيعقد خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاءات عدة أبرزها مع مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا".
وأشار كينشاك إلى أن الدول العربية تقيّم بموضوعية الأحداث الجارية في أوكرانيا وتفهم الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي.
وفي وقت سابق، أعربت جامعة الدول العربية، أمس الاثنين، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا
و"تدهور الأوضاع الإنسانية" بها، ووجهت توصية إلى الدول الأعضاء من أجل حل الأزمة وضمان سلامة الرعايا العرب في المنطقة.