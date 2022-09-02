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https://sputnikarabic.ae/20220902/الخارجية-الروسية-موسكو-تعمل-بنشاط-على-القضايا-التنظيمية-الخاصة-بعودة-السفارة-إلى-ليبيا--1067171161.html
الخارجية الروسية: موسكو تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية الخاصة بعودة السفارة إلى ليبيا
الخارجية الروسية: موسكو تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية الخاصة بعودة السفارة إلى ليبيا
أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T07:43+0000
2022-09-02T07:43+0000
روسيا
الخارجية الروسية
أخبار ليبيا اليوم
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وقال كينشاك لوكالة "سبوتنيك": "عادت ليبيا مرة أخرى إلى حالة ازدواجية السلطة مع إدارات موازية تعمل في غرب وشرق البلاد. روسيا لا تشارك في هذه المواجهة ولا تدعم جانبا معينا في الصراع. نعتقد أن الليبيين سئموا من حالة عدم اليقين التي أصبحت نتيجة مباشرة لعدوان الناتو في عام 2011، نحن مستعدون لإجراء اتصالات مع جميع مراكز القوة في البلاد".وأشار كينشاك إلى أن فرصا إضافية ستظهر بعد استئناف العمل للسفارة الروسية بطرابلس.وتابع كينشاك: "وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الأمر مع السلطات الليبية. وحاليا، يجري العمل بنشاط على جميع المسائل التنظيمية والفنية اللازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان أمن بعثتنا الدبلوماسية. ويولى اهتمام خاص لهذا الأمر. في ضوء الوضع العسكري السياسي المتوتر في ليبيا، بما في ذلك العاصمة".وأشار كينشاك إلى أنه بعد استئناف عمل السفارة بطرابلس، من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي شرقي البلاد.واختتم كينشاك حديثه قائلاً: "نتوقع أنه مع تحسن الوضع الأمني ​​في ليبيا، سيعود مشغلونا الاقتصاديون أيضًا إلى هناك".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20220828/ليبيا-حكومة-باشاغا-تحمل-الدبيبة-مسؤولية-اشتباكات-طرابلس-الدامية-1066944736.html
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روسيا, الخارجية الروسية, أخبار ليبيا اليوم
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار ليبيا اليوم

الخارجية الروسية: موسكو تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية الخاصة بعودة السفارة إلى ليبيا

07:43 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Владимир Песня / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
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أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، اليوم الجمعة، أن موسكو تعمل بنشاط على القضايا التنظيمية والفنية لإعادة السفارة إلى ليبيا، في المقام الأول ضمان الأمن.
وقال كينشاك لوكالة "سبوتنيك": "عادت ليبيا مرة أخرى إلى حالة ازدواجية السلطة مع إدارات موازية تعمل في غرب وشرق البلاد. روسيا لا تشارك في هذه المواجهة ولا تدعم جانبا معينا في الصراع. نعتقد أن الليبيين سئموا من حالة عدم اليقين التي أصبحت نتيجة مباشرة لعدوان الناتو في عام 2011، نحن مستعدون لإجراء اتصالات مع جميع مراكز القوة في البلاد".
وأشار كينشاك إلى أن فرصا إضافية ستظهر بعد استئناف العمل للسفارة الروسية بطرابلس.
وتابع كينشاك: "وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الأمر مع السلطات الليبية. وحاليا، يجري العمل بنشاط على جميع المسائل التنظيمية والفنية اللازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان أمن بعثتنا الدبلوماسية. ويولى اهتمام خاص لهذا الأمر. في ضوء الوضع العسكري السياسي المتوتر في ليبيا، بما في ذلك العاصمة".
وأشار كينشاك إلى أنه بعد استئناف عمل السفارة بطرابلس، من المقرر افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي شرقي البلاد.
واختتم كينشاك حديثه قائلاً: "نتوقع أنه مع تحسن الوضع الأمني ​​في ليبيا، سيعود مشغلونا الاقتصاديون أيضًا إلى هناك".
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
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28 أغسطس, 18:11 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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