https://sputnikarabic.ae/20220902/الخارجية-الوسيط-الروسي-لا-يلاحظ-ما-يبشر-باستئناف-المفاوضات-الفلسطينية-الإسرائيلية-1067174444.html

الخارجية الروسية: لا نلاحظ ما يبشر باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

الخارجية الروسية: لا نلاحظ ما يبشر باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

أكد مسؤول دبلوماسي روسي استعداد بلاده لاستئناف التعاون مع الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط (الولايات المتحدة والأمم المتحدة... 02.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-02T09:20+0000

2022-09-02T09:20+0000

2022-09-02T09:21+0000

روسيا

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وقال ألكسندر كينشاك، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، في حديث لـ"سبوتنيك": إن روسيا لا تزال تنظر إلى اللجنة الرباعية على أنها آلية شرعية وحيدة لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، وتتطلع إلى استئناف الاتصالات مع الوسطاء الدوليين الآخرين في الشرق الأوسط والتي توقفت بناء على مبادرة الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية.وذكر أن الطرف الروسي لا يلاحظ اليوم ما يبشر باستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التطورات الجارية على أرض الواقع وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تعيق استئنافها.وعن الموقف التعويقي الأمريكي قال كينشاك إنه على الرغم من إجراء بعض التغييرات على الموقف الأمريكي الذي اتسم بالولاء التام لإسرائيل خلال حكم الإدارة الأمريكية السابقة إلا أن واشنطن لا تزال تراهن على المصالحة الاقتصادية متجاهلة الجوانب السياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو موقف فاسد أكد مساوئه ما حدث في شهر أغسطس/آب الماضي عندما أجرت إسرائيل العملية العسكرية ضد "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.ووفق مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، لا يمكن الوصول إلى وقف المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا بطريق حل الدولتين لشعبين. إلا أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى فلسطين أظهرت أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد القيام بأي خطوات عملية نحو خروج عملية السلام في الشرق الأوسط من الطريق المسدود.

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