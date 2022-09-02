عربي
https://sputnikarabic.ae/20220902/الخارجية-الوسيط-الروسي-لا-يلاحظ-ما-يبشر-باستئناف-المفاوضات-الفلسطينية-الإسرائيلية-1067174444.html
الخارجية الروسية: لا نلاحظ ما يبشر باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
الخارجية الروسية: لا نلاحظ ما يبشر باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
أكد مسؤول دبلوماسي روسي استعداد بلاده لاستئناف التعاون مع الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط (الولايات المتحدة والأمم المتحدة... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T09:20+0000
2022-09-02T09:21+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061871664_0:223:3181:2012_1920x0_80_0_0_5ea13c8aded473ed2915af310193af8a.jpg
وقال ألكسندر كينشاك، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، في حديث لـ"سبوتنيك": إن روسيا لا تزال تنظر إلى اللجنة الرباعية على أنها آلية شرعية وحيدة لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، وتتطلع إلى استئناف الاتصالات مع الوسطاء الدوليين الآخرين في الشرق الأوسط والتي توقفت بناء على مبادرة الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية.وذكر أن الطرف الروسي لا يلاحظ اليوم ما يبشر باستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التطورات الجارية على أرض الواقع وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تعيق استئنافها.وعن الموقف التعويقي الأمريكي قال كينشاك إنه على الرغم من إجراء بعض التغييرات على الموقف الأمريكي الذي اتسم بالولاء التام لإسرائيل خلال حكم الإدارة الأمريكية السابقة إلا أن واشنطن لا تزال تراهن على المصالحة الاقتصادية متجاهلة الجوانب السياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو موقف فاسد أكد مساوئه ما حدث في شهر أغسطس/آب الماضي عندما أجرت إسرائيل العملية العسكرية ضد "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.ووفق مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، لا يمكن الوصول إلى وقف المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا بطريق حل الدولتين لشعبين. إلا أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى فلسطين أظهرت أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد القيام بأي خطوات عملية نحو خروج عملية السلام في الشرق الأوسط من الطريق المسدود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061871664_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_043090a8778e90858399e9ce39812616.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: لا نلاحظ ما يبشر باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

09:20 GMT 02.09.2022 (تم التحديث: 09:21 GMT 02.09.2022)
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Александр Вильф
تابعنا عبرTelegram
أكد مسؤول دبلوماسي روسي استعداد بلاده لاستئناف التعاون مع الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي).
وقال ألكسندر كينشاك، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، في حديث لـ"سبوتنيك": إن روسيا لا تزال تنظر إلى اللجنة الرباعية على أنها آلية شرعية وحيدة لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، وتتطلع إلى استئناف الاتصالات مع الوسطاء الدوليين الآخرين في الشرق الأوسط والتي توقفت بناء على مبادرة الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية.
وذكر أن الطرف الروسي لا يلاحظ اليوم ما يبشر باستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التطورات الجارية على أرض الواقع وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تعيق استئنافها.
وعن الموقف التعويقي الأمريكي قال كينشاك إنه على الرغم من إجراء بعض التغييرات على الموقف الأمريكي الذي اتسم بالولاء التام لإسرائيل خلال حكم الإدارة الأمريكية السابقة إلا أن واشنطن لا تزال تراهن على المصالحة الاقتصادية متجاهلة الجوانب السياسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو موقف فاسد أكد مساوئه ما حدث في شهر أغسطس/آب الماضي عندما أجرت إسرائيل العملية العسكرية ضد "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
ووفق مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، لا يمكن الوصول إلى وقف المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا بطريق حل الدولتين لشعبين. إلا أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى فلسطين أظهرت أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد القيام بأي خطوات عملية نحو خروج عملية السلام في الشرق الأوسط من الطريق المسدود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала