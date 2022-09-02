https://sputnikarabic.ae/20220902/الخارجية-شحنات-الحبوب-الروسية-إلى-الشرق-الأوسط-لم-تنقطع-على-الرغم-من-العقوبات-الغربية-1067170220.html
الخارجية: شحنات الحبوب الروسية إلى الشرق الأوسط لم تنقطع على الرغم من العقوبات الغربية
الخارجية: شحنات الحبوب الروسية إلى الشرق الأوسط لم تنقطع على الرغم من العقوبات الغربية
أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، اليوم الجمعة، أن شحنات الحبوب الروسية إلى الشرق الأوسط لم تنقطع على الرغم... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T07:16+0000
2022-09-02T07:16+0000
2022-09-02T07:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. قال ألكسندر كينشاك لوكالة "سبوتنيك": "بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها في الوقت المناسب بالاشتراك مع شركائنا في المنطقة، لم يتم قطع توريد الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأكد كينشاك أنه بسبب القيود المفروضة من قبل الدول الغربية، "كان لا بد من تعديل آليات التصدير، ولا يزال بعضها قيد إعادة التشكيل". لافتاً إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية، التي تنص على فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت"، ووقف التحويلات المالية بالدولار واليورو، ومعاقبة الشركات التي تؤمن البضائع، وحظر دخول السفن الغربية إلى الموانئ الروسية.وأدى إغلاق وصول الأسطول التجاري المحلي إلى البلدان الأوروبية إلى تعقيد الخدمات اللوجستية، بما في ذلك زيادة ملحوظة في تكلفة الشحن.وتابع: "على الرغم من القيود غير المشروعة التي يفرضها الغرب، إلا أن روسيا أوفت وستفي بالتزاماتها بإخلاص لتوفير الغذاء لأفريقيا والشرق الأوسط"؛ موضحا أنه من أجل تسوية الوضع بالكامل، من الضروري إزالة جميع قيود النقل والتأمين على الصادرات الروسية وضمان المدفوعات المجانية.ونوه كينشاك إلى أنه حتى الآن، لا يريد الأمريكيون والأوروبيون القيام بذلك، ما يمنع تشبع سوق الغذاء العالمي وانخفاض الأسعار. في الوقت نفسه، يواصلون تصوير صورة زائفة إلى العام مفادها أن روسيا تثير "الجوع في العالم".ووقعت أوكرانيا وروسيا في إسطنبول، 22 يوليو الماضي، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وحضر إجراءات توقيع الاتفاق وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ بما في ذلك أوديسا وتشيرنومورسك.كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-تعمل-بنشاط-مع-الشرق-الأوسط-للانتقال-إلى-استخدام-بدائل-سويفت-1067169165.html
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روسيا, العالم العربي
الخارجية: شحنات الحبوب الروسية إلى الشرق الأوسط لم تنقطع على الرغم من العقوبات الغربية
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أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، اليوم الجمعة، أن شحنات الحبوب الروسية إلى الشرق الأوسط لم تنقطع على الرغم من العقوبات الغربية.
موسكو - سبوتنيك. قال ألكسندر كينشاك لوكالة "سبوتنيك": "بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها في الوقت المناسب بالاشتراك مع شركائنا في المنطقة، لم يتم قطع توريد الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأشار كينشاك إلى أنه "بسبب المشاكل التي ظهرت على التسويات المالية والتأمين على السفن الروسية، انخفض حجمها، فعلى سبيل المثال، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2022، بلغت صادرات القمح إلى مصر 1908 ألف طن، لنفس الفترة من عام 2021 - 2719 ألف طن، للسودان - 288 ألف طن، وفي عام 2021 - 297 ألف طن. ومع هذا نلاحظ اتجاها تصاعديا ثابتا في هذه المؤشرات".
وأكد كينشاك أنه بسبب القيود المفروضة من قبل الدول الغربية، "كان لا بد من تعديل آليات التصدير، ولا يزال بعضها قيد إعادة التشكيل". لافتاً إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية، التي تنص على فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت"، ووقف التحويلات المالية بالدولار واليورو، ومعاقبة الشركات التي تؤمن البضائع، وحظر دخول السفن الغربية إلى الموانئ الروسية.
وأدى إغلاق وصول الأسطول التجاري المحلي إلى البلدان الأوروبية إلى تعقيد الخدمات اللوجستية، بما في ذلك زيادة ملحوظة في تكلفة الشحن.
وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية: "كان علينا العمل بسرعة على وضع خطط بديلة للنقل واللوجستيات والاتفاق على قنوات وأشكال جديدة للتسويات المالية باستخدام عملات أخرى، بما في ذلك الروبل. وتتأثر الارتفاع (الأسعار) في تكلفة النقل والتأمين في البحر الأسود أيضًا بسبب تلغيم المنطقة من قبل الجيش الأوكراني".
وتابع: "على الرغم من القيود غير المشروعة التي يفرضها الغرب، إلا أن روسيا أوفت وستفي بالتزاماتها بإخلاص لتوفير الغذاء لأفريقيا والشرق الأوسط"؛ موضحا أنه من أجل تسوية الوضع بالكامل، من الضروري إزالة جميع قيود النقل والتأمين على الصادرات الروسية وضمان المدفوعات المجانية.
ونوه كينشاك إلى أنه حتى الآن، لا يريد الأمريكيون والأوروبيون القيام بذلك، ما يمنع تشبع سوق الغذاء العالمي وانخفاض الأسعار. في الوقت نفسه، يواصلون تصوير صورة زائفة إلى العام مفادها أن روسيا تثير "الجوع في العالم".
ووقعت أوكرانيا وروسيا في إسطنبول، 22 يوليو الماضي، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة
، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وحضر إجراءات توقيع الاتفاق وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية
عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ بما في ذلك أوديسا وتشيرنومورسك.
كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.