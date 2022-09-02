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السعودية: "أنصار الله" غير قادرة على تصنيع الطائرات المسيرة إلا بدعم من إيران
السعودية: "أنصار الله" غير قادرة على تصنيع الطائرات المسيرة إلا بدعم من إيران
قال مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، السفير عبد العزيز الواصل، إن جماعة "انصار الله" اليمنية (الحوثيين) غير قادرة على تصنيع طائرات دون طيار إلا... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T07:39+0000
2022-09-02T07:39+0000
السعودية
أنصار الله
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في كلمة للسفير خلال اجتماع في الأمم المتحدة حول تهديدات الأمن والسلم الدوليين.وقال الواصل إن "جماعة الحوثي غير قادرة على بناء قدراتها وتصنيع الطائرات بدون طيار من خلال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة إلا بدعم من إيران".وأضاف: "هذا ما أثبتته وأكدته تقارير اللجان والفرق ذات العلاقة التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".وتابع: "كل ذلك يؤكد تحديها للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".وطالب المندوب السعودي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.يشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد.وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
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السعودية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, إيران
السعودية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, إيران

السعودية: "أنصار الله" غير قادرة على تصنيع الطائرات المسيرة إلا بدعم من إيران

07:39 GMT 02.09.2022
© AP Photo / Hani Mohammedجندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
جندي تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
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قال مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، السفير عبد العزيز الواصل، إن جماعة "انصار الله" اليمنية (الحوثيين) غير قادرة على تصنيع طائرات دون طيار إلا بدعم من إيران.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في كلمة للسفير خلال اجتماع في الأمم المتحدة حول تهديدات الأمن والسلم الدوليين.
وقال الواصل إن "جماعة الحوثي غير قادرة على بناء قدراتها وتصنيع الطائرات بدون طيار من خلال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة إلا بدعم من إيران".
وأضاف: "هذا ما أثبتته وأكدته تقارير اللجان والفرق ذات العلاقة التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأوضح أن "أنصار الله" استخدمت ما يزيد عن 900 طائرة دون طيار، وأكثر من 450 صاروخاً باليستياً تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تهديد الملاحة البحرية، والخطوط الدولية باستخدام أكثر من 100 زورق مفخخ، و270 لغماً بحرياً، واستخدام ما يزيد عن 100 ألف مقذوف عشوائي.

وتابع: "كل ذلك يؤكد تحديها للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".
وطالب المندوب السعودي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
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أمس, 17:22 GMT
يشهد اليمن، منذ نحو 8 سنوات، صراعا دمويا، بين الجيش الحكومي المدعوم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومقاتلي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين يسيطرون على صنعاء ومساحات شاسعة في شمال وغرب البلاد.

وتسبب الصراع اليمني بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتشريد السكان، وتدمير البنية التحتية؛ فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض.
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