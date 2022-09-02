السلطات التركية تعلن استئناف الملاحة في مضيق البوسفور
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
© Sputnik . Burcu Okutan
أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، الاستئناف الكامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، بعد توقفها بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.
وأفادت الإدارة العامة لخفر السواحل التركي، في بيان، على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر إعادة فتح مضيق البوسفور أمام حركة السفن .
وعلقت السلطات التركية، أمس الخميس، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.
وأوضحت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان لها، أن سفينة شحن تحمل اسم "لادي زهما" جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك.
وأكدت توجه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 173 مترًا، وقالت: "تم تعليق حركة السفن في المضيق".
وعلقت السلطات التركية، أمس الخميس، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.
وأوضحت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان لها، أن سفينة شحن تحمل اسم "لادي زهما" جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك.
وأكدت توجه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 173 مترًا، وقالت: "تم تعليق حركة السفن في المضيق".