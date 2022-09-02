عربي
https://sputnikarabic.ae/20220902/السلطات-التركية-تعلن-استئناف-الملاحة-في-مضيق-البوسفور-1067168310.html
السلطات التركية تعلن استئناف الملاحة في مضيق البوسفور
السلطات التركية تعلن استئناف الملاحة في مضيق البوسفور
أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، الاستئناف الكامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، بعد توقفها بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T05:49+0000
2022-09-02T05:49+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065943042_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_6012b2607d1eb707b50b47427cdec45f.jpg
وأفادت الإدارة العامة لخفر السواحل التركي، في بيان، على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر إعادة فتح مضيق البوسفور أمام حركة السفن .وعلقت السلطات التركية، أمس الخميس، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.وأوضحت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان لها، أن سفينة شحن تحمل اسم "لادي زهما" جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك.وأكدت توجه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 173 مترًا، وقالت: "تم تعليق حركة السفن في المضيق".​​​​​​​
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1065943042_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_af3e61f11c51213bdf620eb183e721b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

السلطات التركية تعلن استئناف الملاحة في مضيق البوسفور

05:49 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، الاستئناف الكامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور، بعد توقفها بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.
وأفادت الإدارة العامة لخفر السواحل التركي، في بيان، على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر إعادة فتح مضيق البوسفور أمام حركة السفن .
وعلقت السلطات التركية، أمس الخميس، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول.

وأوضحت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان لها، أن سفينة شحن تحمل اسم "لادي زهما" جنحت نحو البر بعد تعطلها أثناء توجهها نحو إسطنبول، ورست في منطقة بيبك.

وأكدت توجه سفن إنقاذ وقوارب إلى موقع سفينة الشحن التي يبلغ طولها 173 مترًا، وقالت: "تم تعليق حركة السفن في المضيق".​​​​​​​
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобили с делегатами МАГАТЭ в пункте пропуска Васильевка на пути к Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала