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https://sputnikarabic.ae/20220902/الشرطة-البريطانية-تصدر-بيانا-بشأن-حقيبة-مشبوهة-تسببت-في-إخلاء-بمطار-هيثرو-1067205665.html
الشرطة البريطانية تصدر بيانا بشأن حقيبة مشبوهة تسببت في إخلاء بمطار هيثرو
الشرطة البريطانية تصدر بيانا بشأن حقيبة مشبوهة تسببت في إخلاء بمطار هيثرو
أصدرت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، بيانا يتعلق بحقيبة مشتبه في أمرها، تم العثور عليها داخل ‏مبنى صالة 2 في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، وتسببت في... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T16:19+0000
2022-09-02T16:19+0000
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بريطانيا
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وقالت شرطة هيلينغدون في البيان إنه "تم استدعاء أفرادها للإبلاغ عن وجود حقيبة غير مراقبة في المبنى رقم 2 بمطار هيثرو، وتم إخلاء المنطقة كإجراء احترازي، وتم اعتبار العنصر غير مشبوه، وتم إلغاء الحادث".كما قال المتحدث باسم مطار هيثرو: "ردت فرقنا على عنصر مشتبه به محتمل في المبنى رقم 2 في وقت سابق اليوم، والذي اعتبرته الشرطة الآن غير مشبوه"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وتم إعادة فتح المبنى رقم 2 بمطار هيثرو في الوقت الحالي، بعد أن إخلائه من الركاب مؤقتا كإجراء احترازي.وتداول مستخدمو مواقع التواصل صور وفيديوهات للركاب الحائرين، الذين ينتظرون خارج المبنى بعد الساعة 11 من صباح اليوم، هو موعد رصد الحقيبة المشبوهة.
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

الشرطة البريطانية تصدر بيانا بشأن حقيبة مشبوهة تسببت في إخلاء بمطار هيثرو

16:19 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeevمطار لندن هيثرو
مطار لندن هيثرو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
مطار لندن هيثرو
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أصدرت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، بيانا يتعلق بحقيبة مشتبه في أمرها، تم العثور عليها داخل ‏مبنى صالة 2 في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، وتسببت في إخلائها من المسافرين.‏
وقالت شرطة هيلينغدون في البيان إنه "تم استدعاء أفرادها للإبلاغ عن وجود حقيبة غير مراقبة في المبنى رقم 2 بمطار هيثرو، وتم إخلاء المنطقة كإجراء احترازي، وتم اعتبار العنصر غير مشبوه، وتم إلغاء الحادث".
كما قال المتحدث باسم مطار هيثرو: "ردت فرقنا على عنصر مشتبه به محتمل في المبنى رقم 2 في وقت سابق اليوم، والذي اعتبرته الشرطة الآن غير مشبوه"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وتم إعادة فتح المبنى رقم 2 بمطار هيثرو في الوقت الحالي، بعد أن إخلائه من الركاب مؤقتا كإجراء احترازي.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل صور وفيديوهات للركاب الحائرين، الذين ينتظرون خارج المبنى بعد الساعة 11 من صباح اليوم، هو موعد رصد الحقيبة المشبوهة.
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