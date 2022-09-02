الشرطة البريطانية تصدر بيانا بشأن حقيبة مشبوهة تسببت في إخلاء بمطار هيثرو
مطار لندن هيثرو
أصدرت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، بيانا يتعلق بحقيبة مشتبه في أمرها، تم العثور عليها داخل مبنى صالة 2 في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، وتسببت في إخلائها من المسافرين.
وقالت شرطة هيلينغدون في البيان إنه "تم استدعاء أفرادها للإبلاغ عن وجود حقيبة غير مراقبة في المبنى رقم 2 بمطار هيثرو، وتم إخلاء المنطقة كإجراء احترازي، وتم اعتبار العنصر غير مشبوه، وتم إلغاء الحادث".
We were called at 10:47hrs to reports of an unattended bag at Terminal 2 of #Heathrow Airport. The area was evacuated as a precaution. The item was deemed not to be suspicious and the incident has been stood down. Thanks for your patience!— Hillingdon Police (@MPSHillingdon) September 2, 2022
كما قال المتحدث باسم مطار هيثرو: "ردت فرقنا على عنصر مشتبه به محتمل في المبنى رقم 2 في وقت سابق اليوم، والذي اعتبرته الشرطة الآن غير مشبوه"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وتم إعادة فتح المبنى رقم 2 بمطار هيثرو في الوقت الحالي، بعد أن إخلائه من الركاب مؤقتا كإجراء احترازي.
Police swarm Heathrow Airport after passengers evacuated from Terminal 2 - Metro https://t.co/f9GPmfkUyp— William Sheehy (@WilliamSheehy1) September 2, 2022
Heathrow T2 evacuated, lots of armed police and talk of a suspicious package...and there was me worried I should be there 3 hours before 🤷♂️ #Heathrow pic.twitter.com/f6gzous1hY— ಠ_ಠ ClintonBaptweets (@Franklioni) September 2, 2022
وتداول مستخدمو مواقع التواصل صور وفيديوهات للركاب الحائرين، الذين ينتظرون خارج المبنى بعد الساعة 11 من صباح اليوم، هو موعد رصد الحقيبة المشبوهة.