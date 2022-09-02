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الكرملين: بوتين سيكون حاضرا خلال تدريبات "فوستوك 2022"
الكرملين: بوتين سيكون حاضرا خلال تدريبات "فوستوك 2022"
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين سيكون متواجدا في منطقة فلاديفوستوك في 6 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث سيحضر المرحلة النشطة... 02.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-02T11:25+0000
2022-09-02T11:25+0000
روسيا
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وقال بيسكوف بهذا الصدد: "في السادس سبتمبر الجاري سيكون الرئيس بوتين في فلاديفوستوك ومن المتوقع أن يحضر المناورات والتدريبات العسكرية "فوستوك 2022".وتجري مناورات "فوستوك 2022" العسكرية الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الشرقية الروسية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر.وتضم التدريبات أعضاء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى دول شريكة أخرى، ويشارك في المناورات أكثر من 50000 شخص وأكثر من 5000 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.
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الكرملين: بوتين سيكون حاضرا خلال تدريبات "فوستوك 2022"

11:25 GMT 02.09.2022
© Sputnik . Aleksey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
© Sputnik . Aleksey Maishev
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين سيكون متواجدا في منطقة فلاديفوستوك في 6 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث سيحضر المرحلة النشطة من مناورات "فوستوك 2022".
وقال بيسكوف بهذا الصدد: "في السادس سبتمبر الجاري سيكون الرئيس بوتين في فلاديفوستوك ومن المتوقع أن يحضر المناورات والتدريبات العسكرية "فوستوك 2022".
وتجري مناورات "فوستوك 2022" العسكرية الاستراتيجية في المنطقة العسكرية الشرقية الروسية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر.
وتضم التدريبات أعضاء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى دول شريكة أخرى، ويشارك في المناورات أكثر من 50000 شخص وأكثر من 5000 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.
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